Dítě vážící necelé tři kila vyzvedli zdravotníci z babyboxu v Nemocnici ve Znojmě. Dostalo se tam v neděli brzy ráno. Deník o tom informoval zakladatel babyboxů v Česku Ludvík Hess.

Do babyboxu ve Znojmě někdo odložil čerstvě narozené dítě. Snímek je ilustrační. | Foto: pixabay

„Primář Petr Bloudíček mi sdělil, že je to holčička vážící 2 880 g a měřící 48 cm. Byla mírně podchlazená, měla teplotu 35,9° C, a tak jí uložili do inkubátoru,“ uvedl Hess. Podle jeho informací bylo dítě staré několik hodin, pupečník mělo zavázaný gumovou tkaničkou.

„Je třetím letošním děťátkem z babyboxu,“ poznamenal Hess.

Podívejte se na miminka narozená v Jihomoravském kraji v 17. týdnu roku 2024

Babybox ve Znojmě někdo využil i loni, kdy do něj odložil dvoudenní dívku. Velmi brzy se dočkala nové rodiny. Deník o tom psal TADY.

Zařízení pro odložené děti je ve Znojmě v prostoru vrátnice u hlavního vjezdu do areálu nemocnice. Nese pořadové číslo 64. Zajišťuje bezpečné podmínky pro přežití novorozence do doby, než ho převezme zdravotnický personál.