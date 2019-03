„Babybox lze otevřít jen jednou, jakmile se dvířka uzavřou, už se dovnitř nikdo mimo personálu nemocnice nedostane,“ popisuje zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

Co se dělo několik následujících minut, ví jen maminka novorozené holčičky a paní jménem Lada. Té údajně předala neznámá žena miminko zabalené v dece a zmizela. Paní Lada neváhala a novorozeně rychle odnesla na dětské oddělení, kde jej předala sestrám.

„Převzali jsme podchlazenou čerstvě narozenou holčičku. Umístili jsme ji ihned na jednotku intenzivní péče, neboť ji bylo potřeba zahřát. Podle prvních vyšetření vše nasvědčuje tomu, že holčička byla donošená. Je zdravá, i když vážila pouhých 2250 gramů,“ uvedl mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Ten potvrdil i informaci, že se pravděpodobná maminka pokoušela babybox několikrát znovu otevírat.

„Maminka holčičky si možná své rozhodnutí na chvilku rozmyslela. Mohlo se ale stát i to, že ji někdo vyrušil, neboť v šest hodin chodí lidé do práce. A tak když nešel znovuotevřít babybox, matka zazmatkovala, předala dítě a utekla,“ popisuje možný průběh mluvčí.

Důležité je, že se děvčátko dostalo včas do rukou lékařů a mělo by být podle našich informací v pořádku. „Dali jsme mu jméno Lada, podle paní, která ho přinesla,“ dodal Vladislav Podracký s tím, že jakmile bude malá Lada z lékařského hlediska v pořádku, bude předána do kojeneckého ústavu a případně nabídnuta k adopci.

Podle statistik Ludvíka Hesse se v tomto případě jednalo už o sto osmdesáté sedmé dítě, které bylo nebo mělo být umístěno do babyboxu. „Holčičku jsem ve svých statistikách pojmenoval Vendulka. Zvýšila skóre holky versus kluci na 106:81,“ dodal zakladatel babyboxů.

V Karlových Varech se jedná o druhé odložené dítě a v Karlovarském kraji, kde jsou stejná zařízení i v Sokolově a Chebu o páté.