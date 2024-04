Jako obří obludná monstra se v sobotu 6. dubna večer zakously bagry do mostu nad D6, který ještě do 2. dubna spojoval Nové Sedlo s Loktem. Ten musel být odstraněn kvůli havarijnímu stavu. Totální demolici přihlíželo mnoho lidí. Na bezpečnost dohlíželi u mostu i policisté.

Podívejte se: Čtrnáct bagřích oblud se zakouslo do mostu nad D6. Už je po něm | Video: Kopecká Jana

Kvůli demoličním pracím byl hlavní tah z Karlových Varů na Sokolov v těchto místech uzavřen od sobotní 19. do nedělní 9. hodiny a řidiči museli projet přes nedaleký kruhový objezd. „Do akce jsme nasadili nakonec čtrnáct bagrů. Než ale mohlo dojít k samotné demolici, museli jsme nejdříve na D6 položit pískové lože, aby rozebrané díly nepadaly přímo na komunikaci a nepoškodily ji,“ vysvětlil Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, do jejíž gesce daný most spadá.

Spojka mezi Novým Sedlem a Loktem zůstane mimo provoz půl roku, než se postaví most nový. Nezbytnost jeho modernizace potvrdil diagnostický průzkum. Celkové předpokládané náklady stavby činí přibližně 55 milionů korun. Jen 8,25 milionu korun ale zaplatí krajská správa, zbylých téměř 47 milionů korun představuje předpokládaný příspěvek ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

„Životnost nového mostu je projektována na sto let. Termín uzavírky je stanoven do 2. října tohoto roku. Následně bude spuštěn dvouměsíční zkušební provoz,“ doplnila mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.