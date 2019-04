Po třiceti letech se zámecký rybník na Červené Lhotě na Jindřichohradecku dočkal odbahňování. Podle zdejšího kastelána Tomáše Horyny mu předcházelo měření pevného dna z loďky. Vypuštění vody znamenalo pro památkáře nejedno překvapení.

„Ukázalo se, že v osmdesátých letech nebylo čištění důsledné, že buldozery spodní vrstvu udusaly,“ vypráví kastelán a říká: „Dostali jsme se hlouběji, a to nás zaskočilo.“ Z rybníka vyvezli o třetinu sedimentu více, než počítali, tj. celkem kolem 40 tisíc kubíků. „Je to splavená ornice. Rozbory byly v pořádku, tak se vyváží zpátky na pole,“ vysvětluje, co se stalo s bahnem, kastelán.