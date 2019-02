Může používat akademický titul inženýra, magistra, nebo jen bakaláře? Otázka se týká obyvatele Předlic Jana Cibríka, který spolupracuje s městem. V minulém volebním období například pracoval v komisi pro prevenci kriminality.

Zastupitelé Cibríka letos jmenovali i do dozorčí rady AVE Ústí nad Labem, která má smlouvu s městem na likvidaci odpadu. V oficiálních zápisech, kde Cibrík figuruje, jsou podle opozice rozpory v titulech. On sám říká, že to je následek nedorozumění.

Opozice se na to dotazovala i na zasedání zastupitelstva. „Pokud to byl on, kdo řekl, že má titul inženýra a magistra, dopustil se přestupku neoprávněného užívání vysokoškolského titulu a měla by za to následovat pokuta. Dotázal jsem se magistrátu, zda je to chyba úřadu, nebo jeho,“ informoval ústecký zastupitel Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí).

Pokud Cibrík uvedl tituly neoprávněně, město by podle jeho názoru samo mělo věc oznámit a zařídit potrestání. „Jestli to tak bylo, chystám se věc oznámit příslušným orgánům osobně,“ poznamenal zastupitel.

Sám Cibrík se brání s tím, že v zápisech z komise prevence kriminality a dalších dokumentech došlo jen k omylu. „Uvedl jsem bakalářský titul správně. V tiskových zprávách je bezchybně. Ale nade mnou je v seznamu členů uveden inženýr Pavel Bakule a někdo se nejspíš přehlédl během přepisu,“ vysvětloval. Co se chybně uvedeného titulu magistra týká, prý ho špatně pochopili. „Když mi volali a ptali se mě na titul, řekl jsem, že si dodělávám magistra. No a tak to nejspíš celé vzniklo,“ domnívá se.

Magistrem možná za rok

Bakalářský titul z oboru právní administrativy získal Cibrík na nejstarší soukromé vysoké škole v republice, Bankovním institutu v Praze. V současné době studuje magisterský obor Bezpečnostně právní studia na soukromé Vysoké škole finanční a správní, opět v Praze.

„Mám v ruce jeho bakalářský diplom a podal mi vysvětlení, jak došlo k chybnému zápisu. Magistra by mohl případně mít za rok. Do orgánů společnosti AVE Ústí nad Labem ho nominoval náš koaliční partner hnutí UFO,“ sdělil ústecký primátor Petr Nedvědický.

Hnutí UFO si Cibríka podle vyjádření zastupitele Jiřího Madara vybralo coby svého sympatizanta a spolupracovníka. „Naše hnutí se snaží vzdělané Romy podporovat. Chceme, aby této komunitě sloužili jako dobrý příklad a zároveň tlačili na ty, co nechtějí pracovat, aby odsud třeba odešli jinam, flákače tu nikdo nechce,“ řekl Madar.