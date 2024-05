Hit mezi cukrovinkami. Banánky v bílé táhnou, olomoucká Zora navyšuje výrobu

Banánový tvar a lahodně jemné želé zalité vrstvou křupavé hořké čokolády oslovují milovníky sladkostí už více než 90 let. K letošnímu výročí, kdy Orion slaví 110 let, oblékla čokoládovna Nestlé Zora Olomouc oblíbenou cukrovinku do bílé. Zájem o nevšední novinku podle výrobce předčil očekávání.

Banánky v bílém - výroba letošní novinky z produkce olomoucké Zory, květen 2024 | Video: Tauberová Daniela

„Odezva je skvělá, lidé si je extrémně oblíbili. Potvrzuje to trend: jakmile představíme bílou variantu tradiční tyčinky, zákazníci to mají rádi. U bílých banánů to však předčilo všechna naše očekávání,“ uvedla mluvčí společnosti Nestlé pro Česko a Slovensko Tereza Skrbková. Novinku v olomoucké čokoládovně vyrábějí od letošního ledna. Zákazníci si na „banáncích v bílém“ pochutnávají od února, kdy se objevily v obchodech.„Ředitel závodu právě potvrzoval, že kvůli rostoucí poptávce již museli navyšovat výrobu,“ poukázala Skrbková. Stane se čokoláda luxusem? Cena kakaa extrémně vystřelila nahoru, varují výrobci Historie oblíbené cukrovinky Banány v čokoládě se začala psát ve 30. letech 20. století pod značkou Orion. „Banány si oblíbily generace Čechů i Slováků. Aktuálně, za první čtvrtletí letošního roku, jsou druhou nejoblíbenější tyčinkou na trhu. V roce 2023 se prodalo přes 1100 tun, tedy více než 22 milionů kusů,“ popsal ředitel továrny Nestlé Zora v Olomouci Jan Fišer. Banánky v bílém - letošní novinka z produkce olomoucké Zory má u zákazníků velký úspěch. Aby odpověděla na rostoucí poptávku, navýšila čokoládovna jejich výrobuZdroj: Deník/Daniela Tauberová Češi jsou podle něj věrní tradičním cukrovinkám, které znají z dětství či z dospívání. „Na druhou stranu jsou otevřeni také inovacím a dávají prostor novým příchutím. Proto jsme se rozhodli tradiční Banány v čokoládě obléknout do nového kabátu a představit je v bílém,“ uvedl. Jak se dělají banánky Příběh legendárních banánků začíná na varně, kde se připravuje hmota - jemné želé. „Suroviny se uvaří v kotlích. Hmota se následně pouští potrubím o patro níže, kde se z nalévací hlavy nalévá do formy - máme zde raznicí aktuálně vyražen tvar banánku,“ zasvětil do výroby cukrovinky manažer výroby v Zoře Jindřich Novák. Ve formě se želé chladí do ztuhnutí. „Následně hmotu ‚vysejeme‘ a poté máčíme do čokolády,“ ukazuje vedoucí výroby vznik dobroty. Výroba jedné tyčinky, od zrání hmoty přes máčení po zabalení, trvá celkem 17,5 hodiny. „Zraje 16 hodin,“ vysvětlila směnová mistrová čokoládovny Martina Komzáková. Zatímco loni se v Zoře vyrobilo přes 1100 tun banánků v hořké čokoládě, výhled pro letošní rok je podle Nováka 1900 tun. „Bílé i tmavé varianty,“ upřesnil. Vlnky, Dukly, pralinky. Připomeňte si mlsání, které skončilo v propadlišti dějin Nestlé novinku Banány Bílé uvedlo ve velkolepé kampani, jejímž ambasadorem se stala ikona česko-slovenské kulturní a společenské scény - populární moderátor Leoš Mareš, který se tak poprvé objevil v televizní reklamě. „Dokonale zapadá do našeho příběhu. Jeho charismatická osobnost, láska k rodině, pozitivní energie, nadšení a originalita, které přináší do každého svého projektu, jsou přesně ty atributy, s nimiž se ztotožňuje i značka Orion Banány,“ vysvětlila marketingová manažerka tyčinek Orion Barbora Sulovská. 41 tisíc tun čokoládových tyčinek ročně Olomoucká Zora vyrobí přes 260 milionů čokoládových tyčinek za rok - roční produkce čítá přes 41 tisíc tun. „Z toho téměř třetinu tvoří oblíbená kategorie čokoládových tyčinek, kterých se v roce 2023 vyrobilo skoro 13 tisíc tun, a to hlavně pod značkou Orion. To jsou pro představu dva kamiony plné čokoládových tyčinek denně,“ přiblížila mluvčí Tereza Skrbková. Banánky v bílém - letošní novinka z produkce olomoucké Zory má u zákazníků velký úspěch. Aby odpověděla na rostoucí poptávku, navýšila čokoládovna jejich výrobuZdroj: Deník/Daniela Tauberová S výrobou tyčinek přišla Zora v roce 1923, kdy se na trhu objevila legendární Kofila. O necelých deset let později ji následovaly oblíbené Banány v čokoládě. „Díky jejich úspěchu vznikly také varianty meruňkového či třešňového želé v čokoládě,“ připomněla mluvčí. Deli a Koko míří i do Maďarska Výrobky z olomoucké čokoládovny Zora putují do celé Evropy a také za její hranice. Stala se tak jednou z nejvýznamnějších továren na čokoládové cukrovinky. Vyváží dokonce i do Kuvajtu či do Andory. V Česku a na Slovensku jsou výrobky moravské továrny známé již 110 let pod hvězdou Orion. „Zatímco Banány se vyváží na český a slovenský trh, tyčinka Deli se distribuuje také na trh maďarský. To platí i o oblíbené tyčince Koko. Oříškové tyčinky se vyváží do Německa, Francie, Velké Británie či na Ukrajinu. Zdaleka nejoblíbenější skupinou jsou takzvané plněné tyčinky, kam patří Milena, Kofila a Kaštany. Ty mají na celkové výrobě tyčinek čtvrtinový podíl,“ informovala mluvčí.

