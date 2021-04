Epidemie koronaviru zasáhla řadu profesí. Někteří zaměstnanci přešli na home office, pro jiné se toho moc nezměnilo a nadále pracují tak, jak byli zvyklí. Pak tu je ale skupina lidí, kterým epidemiologická situace a bezpečnostní opatření znemožnily vykonávat práci. A jedním z nich je i Tomáš Dědek.

Tomáš Dědek. | Foto: Jakub Volný

Classic Man Barber Shop aktuálně zeje prázdnotou, zákazníci přišli o možnost zarelaxovat si v holičském křesle a musí se o své vousy a vlasy postarat sami. Jedním z místních zaměstnanců je Tomáš Dědek, který musel na nějaký čas břitvu odložit. Koronavirová epidemie a s ní spjaté finanční dopady pro něj přišly v tu nejnevhodnější chvíli. „Špatně jsem si to načasoval. To málo, co jsem měl našetřeno, padlo na stěhování a zařizování nového bytu,“ svěřil se mladý Liberečan.