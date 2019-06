/FOTOGALERIE/ Že všechno zlé je k něčemu dobré, se přesvědčili přede dvěma lety v Holešově na Kroměřížsku. Pod propadlou vozovkou současného mostu vedoucího do zámku se objevil starší, barokní most. Od poloviny června mohou cennou památku obdivovat první návštěvníci.

Dalo by se říct, že v Holešově objevili most pod mostem. Most je nejstarší svého druhu na Moravě i v širším okolí. Podobných staveb není mnoho. Po dvou letech, během kterých se řešil způsob, jak jej uchovat i pro další generace, je konečně hotovo.