Unikátní kamenný most v Náměšti na Třebíčsku se dočká rekonstrukce. Významnou barokní památku obsadí stavební dělníci letos na konci prázdnin, dílo dokončí příští rok do Folkových prázdnin, které bývají v druhé polovině července.

Unikátní kamenný most v Náměšti se dočká rekonstrukce. | Foto: Deník / Luděk Mahel

„Po polovinách podélně má být zachovaný průchod pro pěší. Úplně bude most zavřený jen krátce, až se bude pokládat finální povrch,“ uvedl náměšťský starosta Vladimír Měrka. Barokní obloukový most překlenuje řeku Oslavu od 18. století. Do roku 1986 po něm jezdila auta, v témže roce začal fungovat nový silniční most, který od té doby převádí veškerou dopravu.