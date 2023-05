/FOTO, VIDEO/ Na třináct stovek lidí si užilo pohodové a hlavně barevné odpoledne na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Na programu před hromadným výhozem barev a samotným odstartováním běhu Barvám neutečeš byla společná rozcvička a také taneční vystoupení.

Zahájení akce Barvám neutečeš na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Byl to úžasný, i když pro nás nezvykle deštivý den. Za celých devět let nám pršelo dvakrát, a to zrovna v Budějovicích. Jednou tedy mrholilo v Plzni, ale dnes pořádně zapršelo tak šestkrát,“ smál se zakladatel projektu Antonín Pospíchal. „Ale sešlo se necelých třináct šest běžců plus doprovod, takže se na ostrově pobavilo minimálně šestnáct set lidí.“

Na pódiu hromadný výhoz barev ve 13 hodin odpočítala primátorka města Dagmar Škodová Parmová, která pak také odstartovala jednotlivé vlny běhu a v cíli předávala medaile.

„Inspirací naší akce jsou indické slavnosti barev a jara Hólí. Koncept se odtud rozšířil do celého světa, včetně Česka, a my už teď chystáme kulaté desáté výročí, které bude příští rok. Určitě znovu zavítáme i do Budějovic,“ přiblížil Antonín Pospíchal a dodal, že právě Budějovice odstartovaly letošní sezónu Barvám neutečeš. „Příští týden jsme v Olomouci, 10. června v Praze, další týden v Ústí nad Labem a ukončení máme 12. srpna v Pardubicích.“

Akce se pravidelně zúčastňují také vozíčkáři a další handicapovaní. „Snažíme se rozhýbat veřejnost obecně, a to zábavnou formou. Je opravdu jedno, jestli jste běžec nebo začátečník. Není to měřený běh a každý si ho zaběhne podle toho, jak se cítí,“ připomněl zakladatel projektu.