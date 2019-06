„Ctíme architekturu, proto jsme se domluvili, že barevné kontejnery vyměníme za jednobarevné šedé, které budou mít jen barevnou obrubu. Ty nebudou v historickém jádru tak viditelné,“ míní místostarosta Radomil Kašpar.

Za nové nádoby ročně dávají 100 tisíc

Nejdříve se nové kontejnery objeví v centru a později i v ostatních částech Litomyšle. „V rámci pravidelné obnovy kontejnerů ve městě se do budoucna počítá s výměnou barevných za šedivé. Ročně město dává ze svého rozpočtu 100 tisíc korun na nové nádoby na odpady,“ dodává místostarosta Kašpar.

Lidé ale mají obavy, že jednotné šedé kontejnery ztíží třídění a někdo bude házet odpad do všech bez rozdílu. „Podle mě budou potom házet lidi odpad do jakéhokoliv kontejneru bez toho, aby jej třídili. Myslím si, že je zbytečné vyhazovat barevné kontejnery, zbytečná investice, aspoň se dobře rozlišují,“ říká Eva Betlachová.

Barvy nahradí obrázky

Šedé kontejnery budou označené obrázky, takže lidé snadno poznají, na jaký odpad který kontejner je.

V Litomyšli je celkem 54 stanovišť, 250 kontejnerů na různé odpady. Každý Litomyšlan ročně vyprodukuje 170 kilogramů směsného odpadu.

„Jinak je to spíše o tom, aby lépe zapadly do městského prostředí. Lidé vyhazují špatné odpady do kontejnerů i přes to, že jsou barevné, takže v tom asi problém nebude. Pokud bude chtít někdo opravdu třídit, tak to vytřídí do jakkoliv barevné nádoby,“ dodává mluvčí města Michele Vojáček.

Některá města v České republice už zavedla podzemní kontejnery. Ty se objevily mimo jiné v Žatci, Kroměříži, Jičíně, Litoměřicích, ale i nedaleké České Třebové. I o nich už Litomyšl uvažovala. „To se kdysi řešilo, ale ukázalo se to jako drahé a někde nerealizovatelné. Nicméně se třeba někdy dočkáme,“ podotýká k této variantě Michele Vojáček.