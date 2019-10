Samozřejmě nepanikařila, dobře ví, že je každý nahraditelný. A navíc ani nemohla, vždyť počítala další ztráty. „Zranění vyřadilo dvě děvčata. A zlomenin bylo celkem pět,“ popisuje Hejková. Ještě dovětek: s oběma americkými posilami se Pražanky sešly až v Rize, kde minulou středu zahajovaly euroligový ročník. Přesto obhájkyně bronzu uspěly (a posléze na domácí scéně stanovily nový rekord, když nasázely Trutnovu 141 bodů).

Co se dalo v přípravě dělat s torzem týmu?

V podstatě jsem se snažila, aby zbytek týmu nepoznal, v jaké jsme situaci. Hlavně, aby na děvčata nepadl splín. Naštěstí všechno vzala hrdinsky. A první zápasy v lize jsme odehrály tak slušně, že si ani veřejnost nevšimla, co se u nás děje.

Jaké bylo setkání s Američankami v Rize?

Příjemné, přiletěly hodinu před námi, takže stihly vypít kávu. (směje se) Alyssa Thomasová u nás loni hrála, takže se s námi vítala jako stará známá. Brionna Jonesová byla zakřiknutější, vždyť jsme se všechny viděly poprvé v životě.

Nebála jste se je postavit?

Měly jsme jeden trénink, na kterém jsme si vysvětlily, co chceme hrát. Thomasová se hned chytla, v USA na nic nezapomněla. Nakonec dobře zapadla i Jonesová, která ukázala své přednosti hlavně při hře pod košem. Všechno bylo komplikovanější v tom, že jsme hrály pod taktovkou nové nahrávačky Cristiny Ouviñaové.

S příchodem nové rozehrávačky se mění styl USK?

To bych neřekla, Cristinu jsme si vybraly tak, aby zapadla do celkové koncepce. Střídat se má s Tejou Oblakovou, kterou zatím při hře limituje zlomený prst.

V kontextu těchto událostí, není výhra malý zázrak?

V průběhu zápasu mě napadlo: díky Bohu za takového soupeře. Riga byla ideálním protivníkem pro vstup do Euroligy. V naší hře bylo logicky strašně moc chyb. Dva body ale máme.

Loni jste si přála širší kádr. Není teď spíše užší?

To je pravda. Nemáme v něm ale místa, která by byla totálně hluchá. Potřeboval by doplnit jen na postu číslo 3, kde zůstala osamocená Valeriane Vukosavljevičová.

Vaši euroligovou premiéru a duel v Bourges dělí týden. Co jste za něj stihly?

Moc toho nebylo, dva dny nám v podstatě vzalo cestování. Další dva volno. Zbylo pár tréninků a zápas s Trutnovem. Sehrávat se budeme postupně.

Zápasy v Bourges nemáte ráda…

Ty nemá nikdo rád. Bourges předvádí basketbal založený na úporné obraně. Třeba se to ale s příchodem Any Dabovičové a Izabel Jakubuové změní.

Ale jeho síla je vyšší, než jakou disponuje Riga, že?

Ano, Bourges je náš přímý konkurent v boji o euroligové play-off.

Co by mělo středeční utkání rozhodnout?

Klíčové bude, jak se děvčata vypořádají s jejich tvrdou obranou a zpomalováním tempa hry. Uvidíme, kam jsme pokročily. Teď potřebujeme hlavně čas.