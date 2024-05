„Mělo by se začít s výstavbou na protějším břehu, kde by mělo být ještě místo pro dalších padesát plavidel,“ řekl Deníku šéf republikového Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. V současnosti je kapacita přístavů vyčleněná pro dlouhodobé stání již plně vyčerpaná.

Šlo například o ocelové sousoší psů od Davida Černého , nový apartmánový komplex, parkoviště a pozvaní hosté mohli zavítat také do Bistra Dog in Dock, které zaujme lodním tvarem.

Plány na rozšíření laguny vítá i vedení tamní radnice. „Tím, že se počet míst pro kotvící lodě navýší na jednaosmdesát, tak právě ve Veselí nad Moravou vznikne největší rekreační přístav v České republice,“ upozornil veselský starosta Petr Kolář.

Zároveň Veselané, spolu s Jihomoravským krajem a republikovým Ředitelství vodních cest, podepsali memorandum, jehož cílem je zatraktivnění blízké hvězdárny a její komfortnější zpřístupnění. Mimo jiné už při chystaných pracích na rozšíření přístavní laguny má vzniknout nové přemostění přes Baťův kanál právě v blízkosti hvězdárny.

Rok po rozšíření veselského přístavu by se mělo začít i s výstavbou blízkého plavebního okruhu s vodním zdvihadlem. „To není jenom nějaká frajeřina, ale je to kvůli tomu, aby se šetřilo vodou. Vodní zdvihadlo oproti plavební komoře je k vodě šetrnější,“ upozornil ředitel Fojtů. Hotovo tady má být v roce 2028.

Navíc se mají podle ředitele stavět i další plnohodnotné přístavy se servisními centry dále od Veselí, a to v Hodoníně a ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde se má začít budovat už v příštím roce. Následně Ředitelství počítá i s výstavbou plavební komory Bělov a s přístavem v Kroměříži.

„Celkové investice do konce dvacátých let očekáváme ve výši dvou miliard korun,“ nastínil Fojtů s tím, že po tomto prodloužení počítá s nárůstem návštěvníků Baťova kanálu na dvojnásobek oproti současným devadesáti tisícům.

Slavnostní zahájení plavební sezony v přístavu ve Veselí nad Moravou. Novinkou je od nové sezony Bistro Dog in Dock.Zdroj: Deník/Petr Turek

Kromě toho připomněl, že existují i další plány pro Baťův kanál. A ty nejsou zrovna minimalistické. „Možná bude potřeba jej ještě prodlužovat. Existují další projekty, které by mohly vytvořit například podobný okruh jako Veselí – Vnorovy i u Starého Města. Dá se uvažovat o prodloužení do Olomouce, technicky je to možné. Samozřejmě je to o politické vůli,“ uvedl ředitel.

Mezi hosty na nové dominantě přístavu byl i ministr dopravy Martin Kupka, který sem zavítal po kontrole nové plavební komory na Baťově kanálu mezi Rohatcem a Sudoměřicemi.

„Potvrzuje se, že Baťák je fenomén. I tím, kolik lidí to přitáhlo, že tím žijou, že je to součástí společenského života ve Veselí nad Moravou i ve všech okolních obcích a městech. To je důležitá zpráva. To, že stát investuje do nezbytného posilování infrastruktury, znamená další posilování potenciálu. Veselí nad Moravou je skvělou ukázkou toho, že když se dá dohromady investice státu, městské samosprávy a potom i soukromého kapitálu, tak se doplňují služby, které pak násobí efekt vložené koruny,“ řekl Deníku člen vlády.