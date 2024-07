Kateřina Součková 5. 7. 2024

Třpytky, copánky, síťovaná trička, kožené postroje a barvy všude, kam se podíváš. To vše by se dalo říci o oblečení návštěvníků na ostravském festivalu Beats for Love. Deník mezi návštěvníky vybral některé z těch, kteří na festivalu poutali pozornost. Který outfit nejvíce zaujal vás?