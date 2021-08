I přes rozrostlé křoví, kopřivy a bodláky je novorenesanční stavba usazená na podezdívce a na mírném návrší stále dominantou vesnice. Roky však už zeje prázdnotou a její majitel pro ni stále hledá využití.

Vila, kterou v letech 1874 až 1875 nechala podle návrhu architekta Jana Zeyera postavit matka podnikatele a mecenáše umění Augusta Švagrovského z Roudnice nad Labem, má za sebou velmi zajímavou historii. Častými hosty tu byli básník Jaroslav Vrchlický, malíř Václav Brožík či cestovatel Emil Holub. Odpočívat a tvořit sem jezdil také básník a prozaik Jan Neruda, který v Bechlíně napsal část sbírky Písně kosmické.

O vilu přišli potomci rodiny vyvlastněním po roce 1948. Jak připomněl starosta Bechlína Alexandr Suchý, v 50. letech tam nejprve vznikly byty pro rodiny.

„Nájemníci si postupně zařídili vlastní bydlení a vila zůstala na čas prázdná. Tehdejší JZD se pak rozhodlo, že si tam vybuduje ředitelství. Za jeho éry se ve vile otevřelo také muzeum Jana Nerudy. Kromě písemností či fotografií tu byl vystaven i Nerudův originální cvikr. Po revoluci přešla vila v restituci dědicům a předměty z muzea skončily v Oblastním muzeu v Litoměřicích,“ shrnul starosta s tím, že od té doby je vila opuštěná.

Příliš mnoho peněz

Obec se podle starosty pokoušela v minulosti objekt od majitele koupit. Částka, kterou požadoval, byla však příliš vysoká. „Je mi toho domu nesmírně líto. Mrzí mě také, že na pokyn majitele z parku už před lety zmizela krásná socha ženy, kterou, jak jsme s kolegyní zjistili, vytvořili žáci v ateliéru Josefa Václava Myslbeka,“ doplnil Suchý.

Rodový majetek v Bechlíně získal v restituci Pavel Jeřábek žijící poblíž Čáslavi. Tomu, že by vilu například pronajal, se nebrání. Potýká se ale s „nezvanými hosty“.

„Chtěl jsem objekt před nějakým časem rekonstruovat. Došlo však k tomu, že tam vlezli nějací feťáci, kteří to tam vykradli a zdevastovali. Policie pak případ odložila, protože nikoho nechytila a pojišťovna mi zrušila pojistnou smlouvu. Stalo se mi také to, že jen měsíc poté, co jsem nechat zasklít okna, je někdo opět rozbil. To pak opravdu nemáte chuť je zasklívat znova,“ popsal trable Jeřábek. Dodal, že už měl domluveného i nájemce. Z jeho stěhování nakonec sešlo.

„Rád bych ji nabídl k dlouhodobému pronájmu a ke slušnému využití. Rozhodně bych si tam nepřál nějakou ubytovnu,“ poznamenal dědic, který se v nejbližší době chystá ve vile provést nutné opravy.