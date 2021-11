/FOTOGALERIE/ Po nově dlážděné cestě, samozřejmě v přísně dobovém stylu, stoupají návštěvníci k opravenému Pluhovskému paláci v areálu zámku a hradu v Bečově nad Teplou. Jejich kroky míří do nové expozice, určené pro Relikviář sv. Maura, jednu ze dvou - vedle korunovačních klenotů - nejcennějších movitých historických památek Česka.

Nová expozice Relikviáře sv. Maura je v Bečově nad Teplou otevřena od pátku. | Foto: Deník/Jiří Kohout

A podívaná je to mimořádná, což slova návštěvníků, kteří si mohou expozicí v rámci hodinového vstupného procházet sami, jedině potvrzují. Od pátku, kdy byla po více než dvouleté rekonstrukci paláce expozice otevřena, jich sem míří stovky. Z blízka i z daleka. "Slyšeli jsme tu věhlasnou zprávu, že se expozice bude otevírat a nelenili jsme, abychom to na vlastní oči viděli," řekla Deníku Kateřina Gucfová z Prahy. "Jsme doslova fascinovaní tou krásou a tou zachovalostí," dodala. Relikviář si s manželem v sobotu prohlédla úplně poprvé, příležitost navštívit předchozí expozici neměla. Návštěvnice si pochvalovala i pojetí nové expozice. "Máme rádi, když jsou k dispozici ucelené informace, kde se dozvíme opravdu všechno od začátku do konce."