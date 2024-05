Žáci deváté třídy ze školy v Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku se se základní školou rozloučili tablem, které vzbudilo rozruch. Na fotkách totiž pózovali s dlouhými střelnými zbraněmi. Školáci drží v rukou reálně vyhlížející makety zbraní, na jednom snímku chlapec míří zbraní na zátylek spolužáka.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Tablo se na několik dní objevilo ve výloze jednoho z místních obchodů. „Byla jsem z toho v šoku, úplně jsem oněměla a rozhodilo mě to. Že taková věc napadne ty patnáctileté děti, mě vzhledem k tomu, co kolem sebe vidíme, až tolik nepřekvapuje. Ale od toho jsou učitelé a škola, aby to nějak korigovali, dětem vysvětlili, že to je nevhodné a usměrnili je,“ řekla obyvatelka Bělé pod Bezdězem serveru Novinky.cz anonymně, který na případ upozornil.

Vedení školy nechalo tablo odstranit. „Než tablo začali dělat, tak jsem mluvil s třídní učitelkou a říkala, že to je na téma Bonnie a Clyde, třicátá léta. Výsledek je trochu nešťastný, tohle uniklo. Zvlášť ty fotky, kde na sebe děti vzájemně míří, to je úplně nevhodné,“ řekl serveru ředitel Zdeněk Galetka.

„Předpokládal jsem, že třídní učitelka to pohlídá,“ dodal ředitel s odkazem na prosincový vražedný útok na pražské filozofické fakultě.

Šlo jen o makety

Sami deváťáci cedulkou u tabla vysvětlují, že jim šlo o recesi a že šlo o makety zbraní. Pochopení nicméně nenašli ani u vedení města, které je zřizovatelem školy. „Nejsem příznivcem zbraní, rozhodně s tím nesouhlasím a nepovažuji to za vhodné. Předpokládám, že takové věci má ředitel školy pohlídat,“ uvedla pro Novinky.cz starostka Jitka Tošovská.