Díky „stromojízdě“ bývá nyní u těchto stromových pamětníků živo. Pořádající tým totiž v těchto dnech vybrané stromy objíždí, fotografuje a dává si u nich dostaveníčka s těmi, kdo strom do ankety nominovali.

A tak zavládlo živo i u památného stromu – mohutné lípy, která si v klidu roste schovaná v osadě Běleň nedaleko Malšína. Většina obyvatel regionu o její existenci ani neví a už vůbec ne, že je to nejstarší strom jižních Čech. Její věk se blíží téměř 900 letům. Kmen věkovité lípy se snažili obejmout žáci ze Základní školy v Rožmitále na Šumavě v čele s vychovatelkou Hanou Hajerovou z Českého Krumlova, kteří tuto lípu do ankety nominovali. „Přihlásila jsem lípu do ankety za celou rožmitálskou školu,“ líčila Hana Hajerová, jak se lípa do hlasování dostala. „Jsem jinak i průvodkyně, zajímám se o historii, brouzdám krajem, a tak jsem se jednou dozvěděla o Bělenské lípě. Do té doby jsem netušila, že tu takový přírodní unikát je. Asi rok jsem se chystala na ni podívat, a loni, protože kvůli covidu na to bylo víc času, se mi to povedlo. O anketě vím, tak jsme se ve škole rozhodli lípu nominovat. Při pohledu na mapu v té lokalitě nic není, jen značka památný strom. Přitom v této oblasti leží jedny z nejstarších osad v Jihočeském kraji, které měly velký význam, neboť se rozkládaly kolem historické zemské stezky. Ta historická cesta zanikla, mnohé z osad zanikly, ale lípa je tam pořád,“ zdůraznila. „To jsou důležité stopy minulosti, které jsou pamětí národa.“

Běleňská lípa je obdivuhodně vitální. Když v roce 1951 lípa o obvodu dvanáct a půl metru po zasažení bleskem vyhořela, vypadalo to, že to bude její konec. Lípa ale překvapila. Bojovala o život, znovu se zazelenala a roste dál i se znetvořeným kmenem, zatímco osada Běleň kolem ní zanikla. Dnes v Běleni už zase stojí několik stavení.

„Těch 12 stromů vybírala porota ze 77 přihlášených,“ uvedla koordinátorka 20. ročníku ankety Silvie Zeinerová Sanža z Nadace Partnerství. „Letos byl výběr hrozně těžký, protože byla přihlášena spousta nádherných stromů s velmi zajímavými příběhy. My totiž nehledáme strom nejvyšší nebo nejstarší, my hledáme strom s nejsilnějším příběhem a komunitu lidí kolem něj. Protože příběhy tvoří lidé kolem stromu. Stromy jsou pro lidi důležité a naopak – pro stromy jsou důležití lidé, neboť bez jejich péče by tady pravděpodobně ta lípa už nebyla.“ Proto se pořádající nadace jmenuje Partnerství – je o vztazích mezi přírodou a lidmi. „My při naší Stromojízdě neobjíždíme pouze finalisty, ale také stromy hrdiny,“ připomněla Silvie Zeinerová Sanža. „To jsou stromy, které porotu zaujaly proto, že jsou nějakým způsobem ohrožené svým zdravotním stavem nebo tím, že je někdo chce pokácet. Snažíme se na ně upozornit.“

Hlasování v anketě Strom roku spustí 21. června a potrvá do 12. září. Hlasuje se prostřednictvím DMS nebo web portálu Darujme. Hlasování je zpoplatněné, přičemž jeden hlas rovná se 30 korun. Hlasovat se může opakovaně. „Takto získané finanční prostředky vložíme zpátky do stromů přes různé granty a projekty,“ vysvětlila koordinátorka. „Finalisté si mohou požádat na příspěvek na výsadbu v blízkosti lokality, kde je nominovaný strom, nebo na ošetření stromu finalisty. Strom, který vyhraje, získává odborné arboristické ošetření. Všechny stromy ale už vyhrály, protože získaly vaše srdce.“

Historie Běleňské lípy



Lípa byla údajně vysazena kolem roku 1200. V té době stál v nedaleké Zátoni již 150 let klášter, a v místech, kde roste tato lípa, vedla již několik staletí zemská stezka z Vyššího Brodu k "nižnímu brodu" v Zátoni.



V rožmberském urbáři z roku 1374 je uváděn Bělenův dvůr, a protože se "rodové lípy" sázely při stavbě základů statku, lze usuzovat, že pravděpodobně také Bělenův dvůr byl založen na přelomu 11. a 12. století.



Pod lipou Bělenova dvora tábořila husitská vojska i armády za třicetileté války. Od roku 1518 stávala vedle lípy rychta, přičemž zdejší rychtářství spravovalo mimo Běleně i Zábraní, Brannou a Poustevnu. Za vlády Petra Voka z Rožmberka, když byla lípa stará čtyři staletí, stával kousek od ní Pablův mlýn, a lípu, již mohutnou, bylo vidět i od Lojzova a Synkova mlýna.



V polovině 19. století bylo na Běleni 16 statků a u většiny z nich také nechyběla rodová lípa. Ale Bělenova lípa neměla již tehdy v kraji sobě rovné. Scházeli se pod ní obyvatelé při křtu, svatbě i pohřbu. Od ní také odcházelo při poválečném odsunu 87 německých obyvatel Běleně a pod ní v roce 1946 dorazilo 67 nových dosídlenců, převážně rumunských reemigrantů. Zdroj: ckrumlov.cz