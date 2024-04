Necelé tři dekády čekali lidé na návrat kdysi ikonické značky Ida. Východočeská běloveská kyselka zmizela z trhu v polovině devadesátých let minulého století, nyní se blýská na lepší časy. Radnice v Náchodě, které patří ochranné známky známé etikety s mytologickou nymfou, měla původně v plánu kromě kyselky vzkřísit i jeden z projektů významného českého architekta Jana Kaplického - vilu Platýz. „K tomu však nyní nedojde, není to na pořadu dne,“ řekl náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka. Prioritou Náchoda je hlavně oživit zdejší lázeňství.

Jakub načal novou historii minerálky IDA | Video: Deník/Petr Vaňous

Do svého ležení si ji podle pověsti nechal dopravit i slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna, nejvíce však Idu proslavily lázně, které byly v Bělovsi u Náchoda založeny v roce 1818. Slavná éra lázeňství, kdy se zde lidé i díky Idě léčili s onemocněním kardiovaskulárního systému, však neslavně skončila na začátku milénia, kdy provozovatel zkrachoval.

Mise obnovy lázní začala před dvěma lety, kdy náchodská radnice za 40 milionů korun koupila chátrající areál secesních budov. Kromě celkové obnovy počítalo vedení východočeského příhraničního města také se zakomponováním jednoho z děl architekta Jana Kaplického (1937 – 2009). Nechtěli však z Prahy přestěhovat blob či rejnoka, od kterého před lety coby stavby koncertní síně vycouvaly České Budějovice, ale přenést sem vilu zvanou Platýz. Původně měla stát v rámci golfového klubu na Konopišti.

Kyselka Ida se vrací. Město Náchod chce znovu čerpat známou minerálku

„Tímto jsme chtěli vzdát hold nejen architektu Kaplickému, ale hlavně jeho matce, která se zde narodila. Jelikož to však rozdělilo naše spoluobčany, zatím tento záměr posouváme na dobu neurčitou,“ řekl při slavnostním otevření prameníku Jakub, odkud opět po letech proudí k lidem Ida, starosta Náchoda Jan Birke.

Doplnil však, že část díla známého architekta by se v menší míře měla zakomponovat do startující obnovy lázní. „Nyní je naším nejbližším záměrem obnova bývalé kolonády. Tedy jedné z posledních lázeňských budov ve Velkých lázních. Té bude navrácen původní historický vzhled z 19. století,“ uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka a dodal, že stavba má klíčový význam pro znovuoživení lázeňské činnosti, neboť leží v bezprostřední blízkosti léčivých zdrojů IDA I a IDA II.

Hudba vzdálené budoucnosti

Město by sice vodu mohlo stáčet do lahví, ale návrat kyselky na trh je hudbou vzdálené budoucnosti. „Přednost mají lázně. Máme pár nabídek na komerční využití, ale to teď není také na pořadu dne,“ uvedl Birke a dodal, že lidé si mohou nyní Idu zdarma načepovat z osmi pítek v prameníku. Za hodinu jimi proteče zhruba kubík kyselky.

Čtvrtečka doufá, že do deseti let by se mohly místní lázně dostat opět na mapu po bok jiných českých ozdravných míst. Zda to bude i s Platýzem, který by mohl sloužit jako lázeňská budova, je ve hvězdách. „Jsme ve spojení s paní Eliškou Kaplicky a celé to konzultujeme, ale jak jsem již jednou řekl, není to na pořadu dne,“ doplnil Čtvrtečku náchodský starosta.

Češi pijí méně minerálky. I kvůli inflaci stoupá nákup domácích výrobníků

Sama Eliška Kaplicky Fuchsová se už dříve k možnosti vystavět dílo jejího manžela v Náchodě vyjádřila. „Chci věřit, že tato snaha může znamenat více než předchozí pokusy. Zasloužíme si mít také svoji symbolickou stavbu od Jana Kaplického, který nás ve světě proslavil,“ řekla Deníku vdova po architektovi.

Jediné, co tak zatím po světoznámém architektovi Janu Kaplickém v jeho domovině zůstalo, je novostavba rodinného domu v Praze nad Braníkem.