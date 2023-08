Benefiční den s programem pro děti i dospělé v létě uspořádali Ladislav a Michaela Chmelíkovi. Vzdali tím hold Dětskému kardiocentru v pražské Fakultní nemocnici Motol, kde zachránili život jejich dceři.

Manželé Chmelíkovi s malou Emmičkou | Foto: se svolením Ladislava Chmelíka

Emma se v dubnu 2021 narodila se dvěma vrozenými srdečními vadami. Po porodu na to přišla vedoucí lékařka oddělení fyziologických novorozenců v pražské Bulovce Lucia Haruštiaková. „Emmičce dala naději na život. Z celého srdce jí děkujeme a občas za ní zajdeme. Když jsme děkovali poprvé, byla dojatá,“ řekl Deníku Ladislav Chmelík.

Obrovský vděk cítí i vůči celému týmu Dětského kardiocentra v pražském Motole, kde Emma absolvovala již tři operace (z toho první dvě pár dnů po narození) a čekají ji zřejmě další. Rodiče proto přemýšleli, jak by mu vzdali hold. Nakonec letos v létě uspořádali Benefiční den s bohatým programem.

Akce se uskutečnila ve městě Mýto na Rokycansku. Hlavním programem bylo utkání mezi místními fotbalisty ze Slavoje Mýto Old a týmu složeného z osobností kulturního a sportovního života Real Top Praha. Konal se i zápas žáků a přípravky Slavoje, zazpíval talentovaný finalista Superstar 2015 Štěpán Urban nebo vystoupil úspěšný saxofonista Ivan Myslikovjan.

Nabitým dnem provázel rozhlasový moderátor Jiří Pelnář. „Všichni to dělali bez nároku na honorář a ze srdce. Pomohlo mi mnoho přátel. Nesmírně si toho vážím,“ zdůraznil Chmelík.

Nebývalé odhodlání

Účastníky pozdravili i starosta Mýta František Končel a přednosta Dětského kardiocentra 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Ondřej Materna.

Akce ho potěšila. „Mimořádně si ceníme všech aktivit, které jakýmkoliv způsobem směřují k podpoře léčby dětských pacientů s onemocněním srdce. Objevují se menší i větší dárci, občas i nějaká sportovní akce. Fotbalové utkání jsme, jestli si dobře pamatuji, ale ještě neměli. Pan Chmelík se organizace této benefiční akce chopil s opravdu nebývalým elánem a odhodláním,“ sdělil Materna Deníku.

Nepochybně se mu tak podařilo nadchnout pro věc spoustu lidí. „Vybrala se úžasná částka. Bude směřovat na naše konto darů a my za ni moc děkujeme,“ doplnil. Výtěžek činí 300 tisíc korun. Symbolický šek si v Motole převezmou počátkem září.

Táta Emmičky je dojatý. „Ti lékaři denně zachrání dva až tři dětské životy. Máme výborné zdravotnictví a špičkové odborníky. A přitom se často setkávají s nespravedlivou kritikou a nesplnitelnými přáními některých rodičů,“ řekl.

On a jeho manželka jim naopak chtěli poděkovat. „Nejde ani tolik o tu částku, protože lidský život nelze změřit penězi. Jde o vyjádření úcty. Jsou to borci a dělají šťastnými stovky rodičů. Rád bych i vzpomenul na profesora Milana Šamánka (zemřel v roce 2020 ve věku 88 let – pozn. red.), který Dětské kardiocentrum v Motole v roce 1977 založil a celá léta ho řídil,“ podotkl.

V podpoře motolského Dětského kardiocentra chce pokračovat a celkovou částku zdvojnásobit. Prozradil, že organizace druhého ročníku Benefičního dne vypukne již brzy.