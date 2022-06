„Děkujeme Outlet Arena Moravia (OAM) za možnost realizace akce na zdejším velkém parkovišti, všem partnerům akce za podporu a také bych rád poděkoval všem členům Zapal To Crew za kus odvedené práce. Jezdci opět podali maximální výkony a věřím, že si všichni návštěvníci přišli na své,“ uvedl Alexander Henner, pořadatel akce.

Do OAM zavítala i Soňa Hélová, maminka Patrika, na jehož léčbu se vybíralo dobrovolné vstupné. Jak pro Deník za pořadatele uvedla Andrea Jalůvková, celkem se pro Patrika podařilo vybrat 48 a půl tisíce korun. K této částce OAM přidala šek v hodnotě deset tisíc korun

Sbírka pro Patrika nekončí

„Náš syn Patrik měl loni v září autonehodu s následkem poranění mozku. Aby mohl dostat mladý člověk šanci, musí ho rodina vést, nesmířit se s tím, že stav je neměnný. Pro Patrika, který potřebuje celodenní péči, je důležité zaplatit nákladný neurorehabilitační program v lázních Klimkovice. Moc děkujeme celé Zapal To Crew i OAM za pomoc při získávání finančních prostředků,“ uvedla Soňa Hélová a dodala, že přispět na léčbu Patrika lze nadále i v rámci dobročinné sbírky - více zde.

Zapal To Crew organizuje i mnohem větší události, ale akce v Outlet Arena Moravia je jednou z těch srdcových. „Ročně jezdím shows po celé ČR, akce se Zapal To Crew jsou ale úplně něco jiného. Atmosféra, auta, motorky a hlavně pořádná nálož adrenalinu! Jsem rád, že můžeme pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje a navíc tím, co nás všechny tak baví,“ uvedl Marek Kalus, kaskadér.

Srdcová záležitost

Na akci nechyběli ani Patrikovi kamarádi z řad účinkujících. „Se Zapal To Crew jezdím na akce pravidelně, ale v tomto případě je to pro mě vyloženě srdcová záležitost, protože Patrik, pro kterého vybíráme peníze, je můj kamarád,“ doplnil Josef Míča, drifter.

Závěrem adrenalinového programu si i moto nadšenci přišli na své a užili si s vlastním autem, motorkou, kolem nebo na skateboardu oblíbený sjezd. Výtěžek z dobrovolného vstupného včetně šeku na 10 tisíc korun od Outlet Arena Moravia byl na závěr programu předán rodině Patrika.

„Outlet Arena Moravia těší, že může pomáhat potřebným a kromě příspěvku pro Patrika, jsme už letos věnovali finanční prostředky a dary dětem s poruchami autistického spektra v MŠ Exilu v Ostravě-Porubě a spolupracujeme s nadačním fondem Pavla Novotného,“ zakončila Hana Zielinová, manažerka OAM.