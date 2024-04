Již za týden tedy ve středu 1. května začne návštěvnická sezóna v Benešově vile v Sezimově Ústí a stejně jako ta předchozí nabídne rozšíření otevírací doby.

Benešova vila v Sezimově Ústí. | Foto: Archiv Úřadu vlády ČR

Jak informoval vedoucí oddělení komunikace předsedy vlády Jakub Tomek, bude Památník a Benešova vila zpřístupněna od úterý do neděle vždy od 9 do 16 hodin, a to díky prohloubení spolupráce Úřadu vlády a Husitského muzea v Táboře.

„Šestidenní otevírací doba navazuje na úspěšnou loňskou sezónu, která do vily přilákala od července do října více než 11 tisíc návštěvníků. Připomenutí odkazu významného prvorepublikového politika Edvarda Beneše nabízíme i letos ve spolupráci s Husitským muzeem. Plníme tak přání jeho ženy Hany Benešové, která chtěla, aby byla vila přístupná veřejnosti,“ uvedla vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková.

Otvírací doba: Památka připomínající druhého československého prezidenta a jednoho z nejvýznamnějších prvorepublikových politiků bude zpřístupněna od 1. května do 30. září hned šest dní v týdnu, a to vždy od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. V říjnu pak bude mimořádně otevřeno na státní svátek 28. října. Čas posledního vstupu do expozic je v 15 hodin. Poslední vstupenky bude možné zakoupit nejpozději 60 minut před koncem provozní doby. Přístup k hrobce Edvarda Beneše (v dolní zahradě) je otevřen do 31. října 2024.

Připravený je návštěvnický okruh, který začíná u Památníku a pokračuje procházkou přilehlým parkem k vile Benešových, další část prohlídky se odehrává v samotné vile. "Návštěvníci budou moci opět využít audioprůvodce a poslechnout si informace o manželech Benešových a jejich životě v Sezimově Ústí, historii a vybavení vily," vysvětluje Jakub Tomek a doplňuje, že prohlídka vily nevyžaduje rezervaci předem. Ale u větších skupin nad 15 osob je doporučená, a to v pokladně Památníku.