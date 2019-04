Oba kmotři byli v Africkém domě jedni z mála, kteří si s žirafím samečkem hleděli přímo z očí do očí. Člen Dejvického divadla měří podle svých slov 204 centimetrů, český reprezentant v rychlostní kanoistice je o dva centimetry nižší.

A chovatelé z pražské zoo odhadují, že Matyášova výška je momentálně přesně na dvou metrech. „Během prvního roku života mládě svou výšku zdvojnásobí,“ uvedla mluvčí Zoo Praha Lenka Pastorčáková, která nedělní akci moderovala. V rámci soutěže se v zaplněném pavilonu dokonce našel stejně vysoký návštěvník.

Nela a Matyáš tráví více času spolu

Ale hlavní hvězdou byl roztomilý žirafí kluk, který se narodil 13. února nejstarší samici pražského stáda Elišce. „Zpočátku měl potíže se zadními končetinami, ale díky péči veterinářů a chovatelů se jej velmi rychle podařilo zrehabilitovat,“ upozornila mluvčí Pastorčáková.

Matyáš se postupně navíc sžil se samičkou Nelou, která přišla na svět 25. ledna. Obě mláďata mají společného otce Johana, původem ze Švýcarska. Podle Zoo Praha byl v prvních týdnech denní režim mláďat hlavně v režii jejich matek, nyní tráví Nela a Matyáš stále více času spolu. V pondělí se oba poprvé podívali do venkovního výběhu.

Josef Dostál svému kmotřenci popřál, aby vydržel v Praze co nejdéle, než se přesune do jiné zoo, a také kila navíc, aby se více podobal svým kmotrům. Pavel Šimčík pak Matyášovi připil na to, aby měl kolem sebe hodně hodných lidí a nezlobila ho sestra Nela.