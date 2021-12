Vánoční překvapení: V kladenské teplárně se narodil beránek, dostal jméno Adam

/FOTOGALERIE/ To, že v areálu Teplárny Kladno žije už čtyřicet let ovčí stádo, které zde spásá v technologické části rozvodny trávu, není pro Kladeňáky novinkou, stejně jako fakt, že se o zvířata stará celoročně už mnoho let zaměstnanec firmy Stanislav Beránek. Velkou radostí nejen pro něj, ale i všechny pracovníky podniku, je proto nejčerstvější vánoční přírůstek. Narodil se přímo na Štědrý den a je to beránek. Zaměstnanci mu vybrali jméno Adam, které v kalendáři připadá na stejný den. Aktuálně má teplárna celkem 12 zvířat – jednoho berana, pět ovcí a šest letošních mláďat.

Beránek Adam. | Foto: Teplárna Kladno

„V minulosti museli zaměstnanci, kteří měli na starosti provoz rozvodny, sekat trávu ručně kosami, což bylo fyzicky velmi náročné. Půda byla v té době plná kamení a suti, a tak nebylo možné použít mechanizaci. Problém se sekáním trávy pod vedením vysokého napětí tak vyřešili umístěním stáda ovcí,“ popisuje historii chovu ovcí v elektrárenském provozu Stanislav Beránek. Ovcím zajištuje krmení včetně sušeného sena na zimu. Jen za tento rok to již bylo více než 900 kilogramů jablek a 390 kilogramů suchého chleba. Před několika lety byla v areálu rozvodny postavena pro ovce velká salaš. Slouží jim nejen jako úkryt před deštěm, ale také jako místo pro uskladnění sena a dalšího krmiva. Psi z Krkavčího mlýna si dovolenou užívají, mají luxusní koupelnu i tělocvičnu Správnost tehdejšího rozhodnutí využít zvířata tam, kde je to možné a smysluplné, je třeba ocenit i z pohledu dnešní doby. "Kladenská teplárna, patřící do skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače, se dlouhodobě snaží o trvale udržitelný rozvoj a maximální ochranu přírody v okolí svých elektráren i ostatních provozů. Z úspěšných projektů v tomto směru lze připomenout vytvoření biotopu Triangl s protihlukovou funkcí, který se nachází v těsné blízkosti Elektrárny I v Kladně," připomíná mluvčí Teplárny Kladno Markéta Čapková. Díky této aktivitě se podařilo významně snížit hlukovou zátěž a zároveň vytvořit prostor, kde se již nyní nacházejí vzácné druhy živočichů a rostlin. "Na jaře příštího roku umístíme do areálu rozvodny včelí úly se včelstvy. O ně se bude starat další zaměstnanec teplárny a my se již nyní těšíme na náš elektrárenský med“, dodává mluvčí teplárny.