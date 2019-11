„Já bych se Ruska nebál,“ překvapil některé přítomné hned na začátku svého povídání a připomněl konec studené války a zároveň hned následné boje v Kuvajtu, občanskou válku v Jugoslávii či uznání Kosova.

„Nechci být další spolkovou zemí Německa, ale ani být pod Kremlem nebo Čínou, zároveň ale my nejsme Norsko ani Švýcarsko,“ řekl pak k tématu našeho případného odchodu z Evropské unie. „A společná armáda Evropské unie? A jak by se v ní komunikovalo, když Britové v ní nebudou?," nastolil další otázku.

Po hodině povídání předal slovo přítomným k dotazům. Ty se točily okolo migrace, Organizace spojených národů či výroků populárních lidí v televizi. Největší diskuze se však strhla okolo možného návratu povinné základní vojenské služby.

„A kam by šli? Nejsou kasárna, nejsou zbraně,“ odpověděl otázkou generál. „Domobranu by si mělo vzít pod svá křídla ministerstvo vnitra, pak by fungovala,“ dodal.

„Děkuji vám za PŠM (politické školení mužstva, nedílná součást základní vojenské služby za komunistů, pozn. autora), to jsem měl naposledy v roce 1972,“ poděkoval ironicky Petr Král, kolínský zastupitel a dlouholetý člen Aktivních záloh Armády České republiky, které v diskuzi několikrát obhajoval.

Debaty se se svými zkušenostmi z Bruselu zúčastnil i Hynek Blaško z Veltrub, současný europoslanec za stranu SPD a rovněž generál Armády ČR v záloze.

„Se svobodou jde zároveň i zodpovědnost,“ ukončil Andor Šándor debatu větou směřující k dotazu o držení zbraní. Pak už následovala autogramiáda do dvou prodávaných knih generálem napsaných.