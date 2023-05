/FOTOGALERIE/ Desítky roztrhaných ovcí od Bystřice až po Bukovec, naštvaní farmáři, znepokojení obyvatelé. A návštěva ministra životního prostředí s „pohotovostním plánem“. To má na svědomí vlčí rodinka – samec, samice a dvě mláďata, ne starší než dva roky – pohybující se v Těšínských Beskydech.

S ministrem životního prostředí o vlcích v Beskydech, 4. 5. 2023. | Video: Radek Luksza

„Ráno zničená ohrada, ze tří ovcí jedna vyvrhnutá se střevy venku. Jura od vedle objevil další ovečku zahryznutou,“ popisuje zkušenost s predátory chovatel Jan Spratek z Bystřice nad Olší na Třinecku. Coby myslivec zaznamenal výskyt vlků už před dvěma lety a uvítal by více možností, jak je odehnat od hospodářství.

Spratkův soused, který své jméno nechtěl zveřejnit, líčí podobnou situaci. „Je mi to líto, protože tu ovci jsem dostal od rodičů, bylo to mladé zvíře. Chovatelství mám jako koníček, na živobytí se mi ani nevyplatí, ale je smutné, že to tak dopadlo,“ stýská si. Psy ani ohrady vysoké půldruhého metru kvůli několika ovcím nechce.

Starosta podhorské Bystřice nad Olší dokonce hovoří o nerovném boji s vlky: „Na jedné straně je absolutní ochrana tohoto predátora a k tomu neoblomná stanoviska ochránců přírody. Na druhé straně oči pro pláč drobných chovatelů,“ zmínil Roman Wróbel případy, kdy se vlci objevili takřka v centru Bystřice.

„Nám nejde o to, abychom vymýtili vlka. Ale o to, aby v okamžiku, kdy útočí uprostřed obce, byl umožněn jeho odstřel. Abychom se nemuseli bát o obyvatele,“ argumentuje starosta.

Eliminace nebezpečných vlků

Farmář Roman Cieslar, jenž je místopředsedou celostátního svazu chovatelů ovcí a koz, zmiňuje dva útoky vlka. Pořídil si po nich smečku pasteveckých psů a začal také investovat do sofistikované ochrany pozemků. Včetně elektrického ohradníku řízeného chytrým telefonem. I on by byl pro eliminaci nebezpečných vlků.

Cieslarovu farmu navštívil ve čtvrtek 4. května na pracovní cestě po moravskoslezském regionu ministr životního prostředí Petr Hladík. Přivezl zprávu o „pohotovostním plánu“, který počítá s vytvářením štábů k operativnímu řešení situací s vlky. Hlavně se to týká jejich nestandardního chování, tedy i útoků na ovce.

Členy štábů mají být ministerští úředníci, zástupci obcí, ochranáři, policisté i myslivci – vznikne něco jako „vlčí soud“, který projedná jednotlivé případy. „Ve hře je monitoring, plašení, ale i opatření, kdy není možné, aby daný jedinec pobýval ve volné přírodě, tedy odstřel,“ prohlásil Hladík.

Lidé v Bystřici nad Olší, jimž vlci potrhali ovce, dostali vyplacenou náhradu sedm tisíc korun za jedno zvíře.