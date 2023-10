Romantika s koňmi? Kdepak. Úklid lesa v Beskydech je práce pro tvrdé chlapy

Mateusz pochází od jihopolského města Źywiec a ze severní na východní stranu Beskyd přišel pracovat do lesa s koňmi. Romantika? Kdepak. Je to robota pro tvrdé chlapy, kteří na to musí mít srdce, říká při úklidu padlých stromů v okolí Bílé v Beskydech.

Lesní kalamita na Bílé, 2. 10. 2023 | Video: Radek Luksza