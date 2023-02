Její syn v tom pokračuje. Na penzi se odstěhoval z Frýdku-Místku do domečku v Krásné. „Zvonička tady stála odedávna, já ji jen zgruntu opravil,“ říká Pajurek, který si na vyzvánění nastavuje mobil i klasického budíka. Při obstarávání prací okolo domu a péči o maminku by se mohlo stát, že na svou povinnost zapomněl. A to by nerad.

„Zvoním také umíráčky. Když je to muž, zvoní se třikrát po deset minut s přestávkami. Když žena, dvakrát po deset minut a u dítěte celou dobu,“ vysvětluje Pajurek. Časy smutného vyzvánění prý ale zkracuje přibližně na polovinu. Tahání za provaz je totiž fyzicky náročné a je také třeba držet rytmus.

V Krásné stojí zvonice také před turistickou základnou u silnice 48414 z Pražma na Frýdlantem nad Ostravicí. O pravidelné odbíjení se tu starají moderní technologie. Zvon je původní, ale zchátralá konstrukce byla nahrazena novou.

Obecní nově rekonstruovaná automatická zvonička v Dolní Krásné, 27. 2. 2023Zdroj: Deník/Radek Luksza

„Obnovená zvonička na dolním konci Krásné je opravdu krásná,“ hodnotí projekt Zdeňka Lišky a Václava Kociána ze studia Klar starosta Antonín Tulach. Upozorňuje, že interiér zvoničky je v noci osvětlen tak, aby čelním žebrováním vystupuovala silueta kříže. A světlo procházející skrze žebrování vytváří i jakési paprsky „božího oka“.

Zvoničky jsou v obci čtyři

V beskydské obci Krásná, která má asi sedm stovek obyvatel a obdobný počet rekreačních chat a chalup, mají však zvoničky celkem čtyři. Kromě dvou jmenovaných také jednu soukromou a jednu obecní.

A pátou má v plánu postavit Petr Mikeska, jenž provozuje ski-areál Zlatník. „Svatbu na úřadě nechci, do kostela by mne asi nepustili, tak se budeme s mou nastávající brát pod naší vlastní zvoničkou,“ usmívá se.

V projektu počítá s přibližně čtyřmetrovou konstrukcí, základnami budou dva beskydské duby z pod Trávného pojmenované Ondráš a Matúš. Sloupy mají zdobit i vyřezávané podoby těchto zbojníků.