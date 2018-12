Blansko – Návštěvníky dřevěného kostelíka Církve československé husitské čeká na Vánoce velké překvapení. Prohlédnou si vyřezávaný betlém z olivového dřeva. Ten blanenským farníkům vyrobili na zakázku řemeslníci přímo v Betlémě.

V blanenském dřevěném kostelíku mají vyřezávaný betlém z města Betléma. | Foto: Martin Kopecký

Ve městě, které je označováno jako rodiště Ježíše Nazaretského. „Naše farnost se tam vypravila na podzim na pouť. Kousek od Chrámu Narození Páně byla řada dílen, kde ručně vyráběli z olivového dřeva betlémy. Jeden jsem si hned objednal,“ uvedl blanenský farář Martin Kopecký.

Po dvou měsících dorazil betlém do Blanska. Má rozměry přibližně metr a půl na tři čtvrtě metrů. Figurky biblických postav jsou vysoké asi čtyřicet centimetrů. Lidé si prohlédnou v chaloupce s betlémskou hvězdou Ježíška v jesličkách, Pannu Marii, svatého Josefa, Tři krále nebo oslíka s ovečkami. „Unikátní betlém si návštěvnicí v kostele prohlédnou na Štědrý den od dvou do půl čtvrté odpoledne. V deset hodin večer mu pak na půlnoční mši požehnáme. Vystavený bude i následující dva dny o čtyř hodin dopoledne do půl šesté večer,“ upřesnil Kopecký.

V Blansku míjí nový betlém také chodci na náměstí Republiky. Stojí u vánočního stromu. Pro město ho vyrobil sochař Libor Bartoš z Dolní Lhoty.

Ten svůj první betlém vyřezal motorovou pilou pro obec Dolní Dobrouč v Orlických horách. „Pro obec jsem tehdy dělal grafiku, pak se na mě místní obrátili, že by chtěli betlém. I přes moje varování, že bude osobitý a netradiční, ho chtěli. Tak to začalo,“ vzpomíná Bartoš.

Další jeho originální dílo je nyní v Blansku.