/FOTOGALERIE/ Spisovatel Jaroslav Hašek s dýmkou, klečící mnich, čtenář s knihou nebo koza na stromě. O nové dřevěné figurky se po dvou svátečních dnech rozroste unikátní společný betlém v Třešti na Jihlavsku.

Letošního Dřevořezání na nádvoří Schumpeterova domu se zúčastnilo padesát tvůrců z celé republiky. Letošní ročník má v pořadí číslo jednadvacet.

„Nápad pořádat setkání řezbářů vznikl v souvislosti s tradicí betlémů v Třešti a přišla s ním Marie Roháčková,“ připomíná Eva Požárová ze Spolku přátel betlémů Třešť.

Řezbáři se scházejí v Třešti každý rok a po dvou dnech práce po sobě zanechají památku: dřevěné figurky, které obohatí unikátní třešťský maxibetlém. Tvoří ho šikovní lidé společně a s každým ročníkem Dřevořezání je větší a větší. „Naposledy jsme jich po víc než dvaceti letech napočítali přes tisíc tři sta,“ tvrdí Požárová.

Fantazii tvůrců se meze nekladou, a tak vedle sebe spočinou v betlémě figurka Václava Havla, Tomáše Garrigue Masaryka, ale také Pan Tau nebo kocour Mikeš. Dřevořezání v Třešti je přátelské setkání lidí se stejnými zájmy. Vedle sebe svorně pracují skuteční mistři ostrého dláta i sváteční řezbáři. V Třešti je momentálně kroužek řezbářů pro děti i dospělé.

Že nikdy není pozdě chopit se dláta, a to ani v dospělosti, toho je důkazem například Vlastimil Budař. Vyřezávat se naučil před rokem a nyní na nádvoří Schumpeterova domu už představil vlastní malý betlém. „Člověk to musí zkusit a uvidí sám, jestli ho řezbářství chytne. Samozřejmě trocha manuální zručnosti neškodí. Pro mě je to krásný koníček,“ říká šikovný řezbář v civilu elektrikář, modelář a konstruktér lokomotiv.

Společný betlém z Dřevořezání



• Vznikl v roce 2002, Dřevořezání se koná v Třešti každý rok 5. a 6. července.

• Po roce 2022 betlém obsahuje 1379 figur.

• Z toho lidské postavy 612 kusů

• Velká zvířata jako sloni a podobně 62 kusů.

• Malá zvířata, kozy, psi, ryby kočky 424 kusů.

• Stavby, domy, studny, zvonice 119 kusů.

• Rostliny, stromy, keře 124 kusů.

• Ostatní, andělé, komety, pařezy 38 kusů.