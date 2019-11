"Práce v Schumpeterově domě je už téměř hotová. Zbývá jen doladit drobné detaily. Vernisáž tu budeme mít v pondělí 2. prosince odpoledne, zájemci mohu navštívit jak naši expozici, tak i expozici v muzeu," řekl předseda Spolku přátel betlémů v Třešti Pavel Brychta.

O dva dny později, ve středu 4. prosince, bude další vernisáž. A to v Jindřišské věži v Praze, kde v jednom z pater také lidé tradičně uvidí třešťský betlém. Dříve třešťské betlémy putovaly i po dalších výstavách v republice, to ale kvůli organizačním a časovým důvodům už skončilo. "Občas nám někdo volá, zda bychom mohli betlém někam poskytnout na Vánoce, ale bohužel to nyní nezvládáme," dodal Brychta.

Betlémská cesta

Už během prosince jako vždy zamíří do Třeště davy turistů, do města betlémů jich dokonce z některých míst jezdí rovnou plné autobusy. To hlavní ale přijde od 26. prosince, kdy začíná také oblíbená Betlémská cesta. Po celém městě bude několik zastavení včetně domácností. Pro samotné betlémáře, kteří turisty pustí do svých domovů, to bývá velmi náročné období. I přesto většina z nich své dveře otevře i letos.

"Například Obrdlíkovi hlásili, že letos u nich zastavení nebude, není to možné ze zdravotních důvodů majitelky. O žádných dalších změnách nevíme. Pán, který už je na všechno sám, i paní, které už je kolem devadesátky, zapojení do betlémské cesty prozatím potvrdili. Počet domácností tedy zůstane plus minus stejný," sdělil Pavel Brychta.

Lidé tak uvidí například betlémy u Rešlů, Bílých, Roháčkových, Bukvajových, Novotných, Novákových, Šťastných, Valentových nebo Kolbových. Další zastavení bude také ve firmě Podzimek nebo v kostele svaté Kateřiny. Dříve bylo i zastavení v zámecké hotelu, odtud se betlém před časem odstěhoval a zámek je zatím zavřený kvůli rekonstrukci.

Třešťské betlémy si zájemci mohou prohlédnout do 2. února. Jsou jedinečným dokladem lidové kultury na Jihlavsku. Vyznačují se svou velikostí a plastickou krajinou složenou z pařezů, mechů a dalších přírodnin. Ve scenérii je vždy město, krajina, zbořeniště nebo jeskyně, to vše doplněné malovaným pozadím. Každý autor betlémy vytvářel a dodnes vytváří podle své vlastní fantazie. V rodinách se často dědí po desítky let. Jejich historie je stará přes dvě stě let.

Ve městě je také několik aktivních řezbářů, kteří navazují na své předchůdce. Spolek pořádá oblíbené letní Dřevořezání, kam se na začátku července pravidelně sjíždějí řezbáři z celé republiky. Jejich práci pak lidé uvidí ve společném betlému v expozici v Schupmeterově domě. Nechybí tam postavičky rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, olympijské vítězky Ester Ledecké a dalších významných osobností. Děti pobaví jejich oblíbená pohádková postavička.