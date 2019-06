„Inspirovali jsme se v jiných městech, kde už pyramidy mají. Jsou vždy a všude krásným elementem,“ shrnula Svatava Doupalová z přerovského magistrátu, která má na starosti údržbu zeleně. Muškátové pyramidy mají osvěžit betonové náměstí - a to nejen na pohled.

„Nechali jsme instalovat šest pyramid, které jsou dva metry vysoké. Každá je osazena 250 převislými muškáty a dohromady je jich tam 1500 kusů. Takové množství na jednom náměstí je pro Přerov prozatím rekord,“ řekl náměstek primátora Michal Zácha.

Úředníci z odboru majetku nakoupili v tomto roce už vypěstované muškáty - pokud se ale novinka uchytí a lidem se bude líbit, mohli by v příštím roce pořídit pro město sazenice a z pyramid by se stala tradice.

Květiny na veřejném prostranství zdobí město každoročně od konce jara až do podzimu. Letos bylo v Přerově vysazeno, ať už do země nebo do květináčů a truhlíků, asi deset druhů letniček, které stály zhruba čtvrt milionu korun. Někde jsou jednolitě barevné, jinde kombinované - a především v Michalově jsou květiny vysázeny i do obrazců.