Až doteď připomínalo náměstí Svobody spíš šedé a betonové místo. Nápad umístit stromky na náměstí dostali v turistickém centru po pandemii koronaviru. „Diskutovali jsme, co ve městě zlepšit nebo změnit. Právě přidat víc zeleně a vody lidi si lidé přáli nejvíc,“ zdůvodnila umístění stromků mluvčí turistického centra Adéla Nováková.

Až na stromky bude příliš velká zima, tak se odstraní a zazimují, květináče se zase využijí na vánoční trhy. „Stromy budou na Svoboďáku, dokud to teplotně zvládnou. Spolupracujeme na tom s Veřejnou Zelení, kteří jsou na to odborníci, řeknou nám, kdy je odstranit,“ řekla Nováková.

Marie Novotná z Čejkovic celý projekt oceňuje. „Líbí se mi moc celá výzdoba i stromy,“ řekla. Jiní Brňané ale říkají, že jsou stromky podle nich zbytečné nebo se jim zdají ošklivé a nesmyslné bedny, ve kterých stojí. „Zrovna tady na to koukám a moc to nechápu. Proč tam jsou ty dřevěné bedny? Vypadá to hrozně. V Brně střed vymýšlejí úředníci hrozné nesmysly,“ postěžovala si jedna kolemjdoucí, která nechtěla být jmenovaná.

Kromě náměstí Svobody budou stromy zkrášlovat město také na Římském náměstí, na nádvoří Staré radnici nebo na Moravském náměstí. Kromě zeleně do projektu spadají i Židle pro Brno, jehož cílem je také zpříjemnit lidem město. Celý projekt by měl pokračovat i dalších letech.

SÁRA JESCHKEOVÁ