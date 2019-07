Děsivé vzpomínky na povodně. Bláto bylo všude, nezůstalo nám nic, říká Jarmila

I po deseti letech se jim hrnou slzy do očí, když vzpomínají na bleskové povodně, které koncem června 2009 překvapily několik obcí na Hranicku. Vedle nejvíce zasažených Hustopeč nad Bečvou, to byla také obec Polom. Helena Říhová se svou maminkou Jarmilou Matějkovou z Polomu se probírají deset let starými fotografiemi a při vyprávění se oběma ženám ještě stále třese hlas.

„Povodně jsme zažili i v roce 1997, to byla ale jen voda. Ta před deseti lety, to byly tuny bahna,“ vzpomíná Jarmila Matějková a přitom se smutně rozhlíží po zahradě a na domě ukazuje, kam až voda sahala. Jak se bránit záplavám? Rodov ochrání suchý poldr Přečíst článek › Záplavy propukly z ničeho nic. Pršet začalo v Polomi ve středu 24. června večer a potok Luha, který rodině protéká jen pár metrů od domu, se začal rychle zvedat. „To byla taková rychlost. Můj muž říkal, že odveze raději auto na mostek a jak šel zpátky, už měl vodu do půli stehen,“ popisuje Jarmila Matějková. Malý potok se během pár hodin proměnil v obrovskou řeku, pod kterou zmizely silnice, zahrady i okolní pole. Bahno v mrazáku Teprve když voda klesla, ukázaly tuny bahna svou sílu. „Všude bylo samé mazlavé bláto. Dostalo se naprosto všude. Mrazák, myčka, pračka, naše oblečení, obývák, kuchyň, prostě veškerý nábytek, podlahy, všechno jsme museli vyhodit. Nezůstalo nám vůbec nic. Byla to komplet zkáza, bahno zalilo elektriku, vyrazilo nám jednu stěnu, nábytek zůstal rozházený,“ pokračují dcera s maminkou. Dvorkem stavení v Bílsku tekla řeka. Brala vše, co jí stálo v cestě Přečíst článek › Přišli o všechno. Paní Matějkové s manželem zůstalo jen to, co měli na sobě. Všechny jejich vzpomínky zničilo bahno. „Fotky jsme čistily jednu po druhé, rozložené jsme je měli na osušení na půdě,“ vzpomíná Helena Říhová. Cenná pomoc hasičů a vojáků Na pomoc lidem do obce přijeli vojáci a také dobrovolní hasiči z Hranicka i Olomoucka. Bahno ředili a hnali ho pryč z domů a zahrad. V obci byly přistavené kontejnery, kam lidé vyhazovali ‘své domovy‘ zničené bahnem. „Nebýt tenkrát hasičů, tak to snad uklízíme dodnes,“ snaží se o nadsázku dcera Helena Říhová. „Ještě dnes, když procházíme fotografie z té doby, se nám třesou ruce a žádná slova nejsou dost výstižná. Je však důležité si připomínat dobré skutky. S vděčností vzpomínáme na nezištnou pomoc hasičů z Černotína, Opatovic, Olomouce a Topolan. Na paní Ryškovou, která u nás celý den myla nádobí a také na všechny dárce, kteří přispěli penězi nebo praktickými dary. Bez těchto lidí, kteří nám pomohli z nejhoršího, bychom byli ještě dlouho ztraceni,“ doplňuje s vděkem Helena Říhová. Vydatný déšť rozvodní některé řeky. Především v Orlických horách a Jesenících Přečíst článek ›

Autor: Liba Mátlová