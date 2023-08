Jsou šetrnější a výkonnější než moderní sekačky. Proto ovce v okolí poutního kostela na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou spásají trávu. Stádo je na loukách v okolí památky UNESCO čtvrtým rokem, nyní jsou však zvířata v ohrožení. Někdo jim záměrně ničí ohradu a narušuje přívod vody.

Zvířatům na Zelené hoře vandalové ničí ohradu | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Farmář Milan Daďourek, který se o stádo stará, v tom vidí zlý úmysl. „Omylem někdo vodovodní hadici nerozšroubuje. Za poslední dva týdny se to stalo několikrát. S něčím podobným jsme se v takovém počtu za poslední roky nesetkali,“ upozornil Daďourek.

Například napajedlo spravovali třikrát. „Když je vedro nad třicet stupňů a ovce zůstanou bez pití, je to pro ně samozřejmě nepříjemné. Chodili jsme to proto kontrolovat třikrát týdně,“ popsal Deníku chovatel.

Další problém vidí Milan Daďourek i v tom, že lidi chodí ovce přikrmovat. To je pro zvířata nebezpečné. „Někdo k nim vysypal kuchyňský odpad. I když to mohl myslet dobře, tak jim to stejně může ublížit. Vhodného krmiva mají dost,“ ujistil Daďourek.

Nyní zvažuje, že by zvířata ze Zelené hory odvezl. „Spaseno už mají, ale chtěli jsme je tam ještě čtrnáctí dní nechat. Možná je odtud stáhneme dříve, aby byli už v bezpečí,“ dodal farmář.