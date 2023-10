Obyvatele Českého Těšína obtěžují bezdomovci, kteří postávají na frekventovaných místech. Strážníci městské policie jsou na ně však krátcí. Když je totiž chtějí vykázat, přesunou se jen několik metrů za hranici do Polska, kam na ně čeští strážníci nemohou…

Skupinka polských bezdomovců na hraničním mostě v Těšíně. Září 2023. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Dlouhodobý problém v Českém Těšíně na Karvinsku s lidmi bez domova, kteří postávají na frekventovaných místech a obtěžují kolemjdoucí, se nově přesunul přímo na česko-polskou hranici. Již několik týdnů bezdomovci z Česka i Polska posedávají a občas žádají o peníze či cigarety přímo na mostě Přátelství, kudy denně proudí davy místních i turistů přes hranici.

Občas si dokonce „hrají“ se strážníky, kteří se je snaží z těchto míst vykázat: stačí, když přejdou hraniční čáru a muži zákona na ně nemohou. Když pak přijdou polští strážníci, přesunou se tito lidé pár metrů přes „čáru“ zase do Česka.

Za hranici strážník nemůže

Problém s bezdomovci posedávajícími na hraničním mostě potvrdil Deníku zástupce ředitele Městské policie Český Těšín Michal Wawrzyk. „Bohužel je tomu tak. Zhruba od začátku srpna se ti lidé začali pohybovat právě na hraničním mostě. My se je snažíme vykazovat. Hlídky tam jezdí často, ale nemohou tam být samozřejmě pořád,“ řekl.

Připustil, že městská policie nemá pravomoc jakkoli zakročit za hranicí, v jiném státě. Pokud tedy tito lidé prchnou před strážníky přes hranici, ti na ně nemohou. „I proto spolupracujeme s polskými strážníky. Ten problém je totiž na obou stranách. Na most také vidíme kamerovým systémem, takže situaci monitorujeme a podle potřeby můžeme zasáhnout,“ dodal pro Deník Wawrzyk.

Strážníci zasahují

Nevábně vypadající, páchnoucí a zřejmě i alkoholem posilněné lidi zaregistroval na hraničním mostě ve čtvrtek i reportér Deníku. Během dopoledne se tam na polské straně instalovala replika historické tramvaje, která bude dominantou nového informačního centra.

Navíc byl v Česku volný den a přes hranici pendlovaly stovky lidí - pro žebrání ideální příležitost. Téměř každý, kdo kolem prošel, uslyšel žádost o drobný příspěvek. Občas se z hloučků polských bezdomovců ozývalo hádaní a vzájemné urážky. Vše do chvíle, než přijeli polští strážníci a tyto lidi z mostu vykázali.

Úkol pro nového ředitele

Nic, o čem by se v Těšíně nevědělo. O problému se mluvilo i na pondělním zasedání městských zastupitelů. „Toto vůbec není dobrá vizitka našeho města. Zajímalo by mne, co s tím městská policie bude dělat,“ ptal se na pondělním fóru zastupitel Michal Utíkal (PRO TĚŠÍN).

Starosta Karel Kula (NESTRANÍCI) odvětil, že o situací také ví a řešením pověří strážníky. „Nový ředitel městské policie oficiálně nastoupí do služby v nejbližších dnech a bude to jeden z jeho prvních úkolů. Budu od něj chtít, aby co nejrychleji vymyslel, jak tuto situaci řešit,“ vysvětlil Kula.