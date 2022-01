Jedním z nich je šestatřicetiletý Milan, který bloudí po chlumeckých ulicích od svých dvaceti let. „Byl jsem trošku lump a mám za sebou nějakou kriminální minulost. Práci nemohu najít a přivydělávám si občasnými melouchy,“ říká muž ve dveřích maringotky. Ta mu, spolu s jeho kolegou, který byl v době návštěvy reportéra Deníku mimo domov, slouží již několik let.

Skromný přístřešek zakoupilo město. „Tohle je již druhá maringotka. Nechtěli jsme, aby lidé bez domova, kterých tu máme asi sedm, pobuřovali a otravovali lidi v centru města,“ vysvětlil pohnutky k zakoupení domu na kolečkách chlumecký starosta Miroslav Uchytil (KDU-ČSL). První maringotku zakoupilo město před deseti lety od komediantů, po třech letech užívání však lehla popelem. „Zasahovaly tam tři jednotky hasičů. A dodnes si pamatuji, jak u té ohořelé konstrukce seděli čtyři bezdomovci s ohořelým obočím a žadonili, ať jim opět maringotku pořídíme,“ vzpomíná starosta.

Druhý pokus

Po prvotním nesouhlasu se však s prvními mrazíky nechalo vedení Chlumce zviklat a nakonec pořídilo současnou maringotku. „Říkám jí Hotel Hilton II. Loni v létě jsem se na ni šel kouknout, aby nedopadla, jako ta první. Když jsem však viděl stav kolem topeniště, zhrozil jsem se. I přivolaný kominík nám sdělil, že revize a oprava by stála kolem 35 tisíc korun. A já už nechtěl dál zbytečně vyhazovat peníze pracujících daňových poplatníků,“ uvedl starosta.

I proto se město rozhodlo, že s nájemníky uzavře kupní smlouvu a za 500 korun na každého jim jejich bydlení přenechá. „Dva z nich souhlasili. Třetí mi však přes policii vzkázal, že nic platit nebude. Ale dodržel jsem slovo a těm dvěma jsme ji za tisíc korun prodali. Snad, když je to teď jejich vlastnictví, se k tomu budou chovat slušně a řádně. A na rovinu říkám, že Hilton III. již kupovat nebudeme,“ dodal starosta. Sám Milan je za tento vánoční dar rád. „Tu sumu jsem zaplatil a teď se tu cítím jako doma. Jen mi tu chybí elektřina a koupelna. Ale když mám čas a chuť, tak se jdu vykoupat k jednomu kamarádovi, který bydlí nedaleko v domě,“ říká u roztopených kamen Milan.

Sám se však neobává, že jeho nový majetek dopadne stejně, jako předchozí dům na kolečkách. „Okolo kamen je poctivý plech a tak nám snad nic nehrozí,“ říká Milan a napije se z PET lahve svého oblíbeného vína. Ostatně právě doma může alkohol beztrestně popíjet. „Pan starosta nemá rád alkohol na veřejnosti a policisty vybavil takovým udělátkem. Když nás policajt s alkoholem přistihne v centu města, sebere nám ho,“ vypráví Milan s odkazem na počin starosty. Ten, coby studovaný chemik, před třemi lety vybavil místní policisty vlastním „čichačem“ alkoholu.

Chlumecký balónek

„Jedné horké srpnové noci jsem přemýšlel, jak toho docílit. A jelikož jsem již slábnoucí inženýr chemie, tak jsem vymyslel dvoutaktní ruční pumpu, která díky detekční trubici dokáže odhalit přítomnost alkoholu v tekutině. A alkohol, to je jediná hodnotná věc, o kterou „bezdomovec“ opravdu nechce přijít. Je to to nejcennější, co momentálně má,“ uvedl starosta. Podle něj má přístroj nepochybnou výhodu i v tom, že vyjde jen na pár korun. „Vždyť detekční trubička, která se dá koupit v lékárně vyjde bratru na 12 korun,“ uvedl starosta a popsal postup, který „jeho“ strážníci praktikují.

Stačí jen detekční trubičku na zjištění alkoholu v dechu umístit nad hladinu tekutiny v lahvi a pomocí ručního nasávacího zařízení ji aktivovat. Nasají se páry a pak se již jen čeká, jakou barvu tyčinka ukáže. „Podobný systém si jistě pamatují z dřívějška řidiči, kdy byl z dechu detekován alkohol nafouknutím pověstného balónku,“ uvedl Uchytil a dodal, že nejde o přesné stanovení množství alkoholu, ale pouze o stanovení přítomnosti alkoholu. Pokud se trubice zabarví, okamžitě strážníci lahev zabaví a posléze vyzvou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby si přijel odebrat zabavený předmět k odborné likvidaci.