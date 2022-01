„Kámen úrazu je, že nepřizpůsobiví lidé bez domova neplatí jakékoliv pokuty. Máme potíže tyto záležitosti dotahovat do konce, protože nikdo neví, co s tím, a to je s těmi osobami nekonečný příběh. My je můžeme pokutovat neustále, ale nikomu se nic nestane a my s tím jen máme stále problémy,“ říká ředitel Městské policie v Chebu Pavel Janošťák.

A uvádí příklad. "Když se budeme bavit o vyhlášce na pití alkoholu na veřejnosti, tak tu máme občana, který je spořádaný a vydělává. Jednoho dne má chuť si například na chvilku odpočinout, koupí si nějaký alkoholický drink, kochá se okolím a krásou města. Najednou jde okolo hlídka, která samozřejmě občana upozorní na danou vyhlášku. Jelikož se jedná o spořádaného občana, omluví se, a na místě se přečin například vyřeší nějakou pokutou," vysvětluje Janošťák.

"No, ale máme tady klasický příklad sorty nepřizpůsobivých lidí, kteří udělají stejný přečin, protože i oni pijí na veřejnosti alkohol, ale i když hlídka postupuje v rámci možností stejně, zpětné vazby se nedočká. Pokutu nikdo nezaplatí a ti lidé činí prohřešky směle dál. I přes to, že mohou dlužit městu a institucím například sto tisíc korun, nějaké vymáhání je téměř bez výsledku. Bohužel s touto skupinou se legislativa nedokáže popasovat. Neustále pracujeme na tom, abychom se tomu postavili čelem, ale i pro nás je to kolikrát demotivující, když jezdíme stále ke stejným událostem, které nemají moc efekt a stále se opakují. Naše práce nás baví a snažíme se jí dělat pořádně, ale tohle nám ubírá síly, když to řešíme třeba deset let v kuse,“ pokračuje Janošťák.

Nedobré zkušenosti

Nedobré zkušenosti má i Městská policie Františkovy Lázně, která však takové problémy s popíjením alkoholu bezdomovci na veřejnosti jako Cheb nemá.

„Ve městě máme jednoho bezdomovce tak napůl. Přes den chodí po městě, ale na noc chodí ke své matce do Alejí. Bezdomovcem se stal po vykázání ze společné domácnosti. Poté se potloukal po městě a přespával kde se dalo. Městská policie společně s odborem sociálních věcí městského úřadu mu zařídila po ztrátě nové doklady a dále mu obstarala místo v charitě Cheb. Tam však dlouho nevydržel a vrátil se do Františkových Lázní. Pouze on má problémy s alkoholem. Nyní však má nastoupit k výkonu trestu, takže má o ubytování postaráno,“ popisuje velitel Městské policie Františkovy Lázně Roman Hanuška.

Zajistili ubytování i další bezdomovkyni. "Je u přítele v Chebu, kde je i přihlášená k trvalému pobytu. Tam však dlouho nevydrží, protože má problém se svým psem. Třetí náš bezdomovec občas pobývá u své přítelkyně. Po rozepři občas kamarádství končí a on je opět na ulici. Vždy řádově dva až tři dny. Občas se mu podaří i sehnat nějakou práci. Posledním byl bezdomovec z Nebanic. Přespával v lese, byl v tak žalostném stavu, že jsme ho nechali rychlou záchrannou službou převézt do nemocnice. Kontaktoval jsem i starostku Nebanic, kde má trvalé bydliště, aby mu zařídili nějaké ubytování. Párkrát se u nás ještě objevil, ale nyní zde už není," uvádí Hanuška s tím, že všem zmíněným lidem byla nabídnuta pomoc přes azylové domy, popřípadě charitu.

Pomoci se snaží i kraj

Pomoci se snaží i Karlovarský kraj. Hejtman Petr Kulhánek uvedl, že se bude zaobírat legislativní změnou, která povede ke zlepšení situace bezdomovecké problematiky. "Došlo k i tomu, že městské policie v Karlovarském kraji více spolupracují, předávají si informace a zkušenosti, aby mohli lépe kooperovat a díky tomu nacházet efektivnější řešení,“ uzavírá ředitel Městské policie v Chebu Pavel Janošťák.