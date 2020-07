Potíže ve svém bydlišti u Naděje popsala třeba Jana Zbíralová. Ta zastupitelům vytkla, že z jejího pohledu situaci s bezdomovci, se kterými se potýká dnes a denně, řeší nedostatečně. „Během sedmnácti let jsme měli bezdomovce třikrát na rohožce před bytem. Postupem času jsme je z domu vystrnadili vlídným slovem. Jsou ale všude kolem domu. Někdy si třeba přinesou matraci pod zvonky, aby na ně třeba nepršelo, posedávají po ulici, pokuřují a tak dále,“ popsala Jana Zbíralová.

Ta jen velice negativně hodností, že mají lidé bez domova služby zdarma, například služby od centra Naděje, nebo nepřetržitý úklid nepořádku, který udělají. „Myslím, že by bylo nejlepší, abychom šli spolu s Nadějí a bezdomovci a společně uklízeli, aby si ti lidé uvědomili, že to takhle nejde. Příklady táhnou,“ navrhla.

Podle místních obyvatel by však bylo vůbec nejlepší, aby se Naděje přestěhovala do míst, kde by byla pod větším dohledem. To ale podle tvrzení města není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Ač někteří zastupitelé navrhovali, aby bylo zařízení třeba v hotelu Věnec nebo v jedné budově s městskou policií, problém by se spíš pouze přesunul, nehledě na neméně tíživou situaci v jiných koutech města.

Podle mluvčí boleslavského magistrátu Šárky Charouskové je bezdomovectví na úřadě obrovským tématem. Nepřetržitě se jím zabývá jak vedení radnice, tak městská policie a především odbor sociálních věcí. „Problematika sousedství s azylovým centrem Naděje je rovněž dlouhodobé téma, které bylo otevřeno před několika lety, a bohužel se stále nedaří uspokojivě vyřešit,“ poznamenala mluvčí.

Město hledá náhradní lokalitu

Město už roky prověřuje náhradní lokalitu, do které by mohla být Naděje přestěhovaná. „Prošli a prověřili jsme řadu objektů, nicméně v tuto chvíli zatím to adekvátní místo jednoduše není,“ vysvětlila Charousková.

Ke stěhování by se přikláněl také vědoucí Naděje Tadeáš Hrabovský. „My bychom stěhování uvítali třeba i kvůli větším skladovacím prostorům,“ řekl.

Aktuálně se však zřejmě blýská na lepší časy. V příštím týdnu se podle něho (i podle náměstkyně primátora pro sociální věci Miroslavy Kašpárkové) sejdou zástupci města se zástupci Naděje a pustí se do dalších jednání.

Problémová žena z Pezinské

Nejen situace v Štyrsově ulici je v tomto ohledu problém. Opakovaně se řeší i Pezinská ulice, kde se usídlila sedmdesátiletá žena bez domova. V minulosti prohlašovala, že se jedná o její pozemek a že tam hodlá „bydlet“. Za místní výměník přináší hromady odpadu z přilehlých popelnic a pracovníci společnosti Compag sem musí vyjíždět několikrát týdně, aby jej odklidil.

Město je však na řešení věci krátké. „Paní je svéprávná, na ulici se jí líbí a veškerá nabídnutá řešení své situace tvrdošíjně, a někdy i agresivně, odmítá,“ připomněla Charousková.

Pro město všechny tyto nesnáze kolem lidí bez domova znamenají mimo jiné i zvýšené náklady a pro úklidovou firmu Compag mnohem více práce, která přichází mimo harmonogram. „Uklízíme v podstatě každý den ve vyhlášených lokalitách. Postiženo je vlastně celé město,“ shrnul vedoucí úklidu Compagu Jan Rympl.