Domky uplácané z hlíny, díry v zemi hluboké a široké tak, že se do nich vejde postel i domácí spotřebiče. Brněnští strážníci se už setkali s nejrůznějšími místy, kde se bezdomovci ve městě ukrývají před mrazem. Od letošního září vyměnilo v Brně 172 lidí bez domova nocování na podobně nehostinných místech za spánek v posteli a v teple. Díky projektu Nocleženka.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Poukaz stojí dárce sto korun, do minulé sezóny za něj bezdomovec dostal v noclehárně Armády spásy čaj či polévku a noc v posteli. Za stejnou částku nyní lidé bez domova získají i rady odborníků. „Nocleh na jednu noc situaci člověka neřeší. Proto nově nabízíme i sociální a terapeutickou pomoc. Ačkoli má každý člověk jiný příběh, cíl je stejný, a to jeho navrácení do běžného života,“ okomentoval projekt Armády spásy její mluvčí Přemysl Kramerius.