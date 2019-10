Od poloviny srpna, kdy pilotní projekt odstartoval, pracuje osm lidí bez domova na čištění a úklidu olomouckých chodníků. Polovina z nich chodí na ranní směnu, v poledne je střídají další klienti zdejší charity. „Odstraňují plevel z chodníků a odvážejí jej do sběrného dvora v Hodolanech. Pracují od pondělí do pátku, každá skupinka má svého předáka. Těmi jsou bývalí nebo současní klienti střediska Samaritán,“ popsal Jan Buka, zástupce vedoucího střediska Samaritán pro lidi bez domova.

Za odvedenou práci klienti olomoucké charity nedostávají peníze, ale body. Za ně si mohou na charitě „pořídit“ například snídani, oběd, večeři, nocleh nebo si dát sprchu.

„Body mohou proměnit také na potraviny nebo hygienické potřeby. Záleží na tom, co zrovna potřebují. Jeden z klientů pracuje na úklidu chodníků nepřetržitě už od poloviny srpna, udělali jsme z něj proto předáka party. Ti už jsou zaměstnaní takzvaně na dohodu a dostávají peníze. Někteří klienti se prostřídali s náhradníky. Lidé, kteří pracují kvalitně, postupně získávají další výhody. Systém funguje velmi dobře. Technické služby jsou s kvalitou práce spokojené, ohlasy máme příznivé,“ dodal Jan Buka.

Cílem celého projektu je, aby zájemci o práci z řad lidí bez domova dostali pracovní příležitost a zároveň se znovu naučili pravidelně docházet do zaměstnání a dlouhodobě pracovat.

Stále se hlásí další zájemci, ale nových zakázek zatím není tolik, aby se dostalo na všechny. „Na podzim budou někteří lidé bez domova pomáhat v lesích, které jsou v majetku Metropolitní kapituly u Svatého Václava. Práci pro ně nabídl také majitel farmy z Olomoucka. Chtějí tam dojíždět klienti, kteří od srpna ve městě uklízeli chodníky,“ poznamenal Jan Buka s tím, že olomoucká charita se při pilotním projektu inspirovala v zahraničí.

„Například ve Švýcarsku to funguje velmi dobře. U nás se zatím jedná o novinku. Pokud se to osvědčí, je možné, že v budoucnu budeme mít malou firmu, která by lidi bez domova zaměstnávala a oni se mohli postupně začlenit do společnosti,“ naznačil Jan Buka.

Byli jsme nejdřív skeptičtí

Po celou dobu, kdy bezdomovci uklízeli chodníky a ulice, jejich práci kontrolovali pracovníci Technických služeb města Olomouce. „Průběžně jsme prováděli kontroly a nemáme žádné připomínky. Ukončení prací a předání je už 10. října, což je o pět dní dříve, než byl původní předpoklad,“ uvedl ředitel Jiří Fryc.

Z toho, jak pilotní projekt bude probíhat, byly zpočátku mírné obavy. „Byli jsme poněkud skeptičtí, jak to celé vlastně dopadne, ale vše proběhlo velmi dobře. Kvalita odvedené práce odpovídá našim představám. Podobné projekty jsou velmi užitečné a rádi bychom v nich pokračovali. Pokud na tyto účely budeme mít volné finanční prostředky, pak bychom s charitou spolupracovali také v příštím roce,“ popsal záměry Jiří Fryc.