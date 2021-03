„Občas se prochází i uprostřed silnice a diví se, že na něj auto troubí. Zřejmě nechápe, že tam nemá co dělat,“ popsal situaci jeden z místních a dodal, že muž se nechová agresivně. „Je ale běžné, že se kolem něj line velmi nepříjemný zápach, vykonává také velkou potřebu na chodníku před obchodem naproti faře,“ doplnil.

Přibližně 50letý muž téměř denně zaměstnává lovosické strážníky. Naposledy u něj hlídka zasahovala s přivolanými záchranáři v pondělí 15. března, sanitka muže odvezla kvůli zdravotním potížím do litoměřické nemocnice.

Podle šéfa strážníků v Lovosicích Jaroslava Janovského se městská policie snaží potíže řešit. „Nemáme však páky na to, jak muže přimět, aby z města odešel nebo svého konání zanechal. Zákonodárci totiž zrušili možnost udělení zákazu pobytu,“ vysvětlil Janovský s tím, že strážníci využívají možnosti, které jim dovoluje zákon.

Jeho počínání řešili například oznámením přestupku proti veřejnému pořádku nebo na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy věc oznámili na hygienickou stanici. V kontaktu jsou také s lovosickým odborem sociálních věcí, kde má muž ustanoveného opatrovníka.

Šéf strážníků vylíčil také situaci, kdy si muž navykl chodit pro kávu nebo zákusek do jednoho z obchodů. Poté, co mu už personál občerstvení zdarma nedal, se na oplátku vymočil do regálu a vykálel se na zem.

Starosta města Milan Dian Deníku sdělil, že se zmiňovaným mužem bez domova pracuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví. „Pravidelně jej vybavuje ochrannými pomůckami v rámci prevence covid-19. Bližší informace o osobě či jeho sociální situaci nelze sdělit s ohledem na mlčenlivost sociálního pracovníka v souladu se zákonem,“ uvedl starosta.

Pomáhá sociální pracovnice

Přímo v terénu se muži bez domova pravidelně věnuje také sociální pracovnice lovosické farní charity Dagmar Lendelová. Podle ní je evidentní, že dotyčný má psychický problém a je na nižší rozumové úrovni. „Já mu v rámci farní charity pouze zajišťuji fakultativní služby, což je například výměna oblečení, poskytnutí potravin nebo roušek,“ objasnila Lendelová.

Kvůli jeho kauze před nedávnem uspořádala i takzvaný případový rozhovor za účasti zástupců kraje a radnice. „Chápu, že jsou na něho lidé naštvaní, ale nezažila jsem, že by se někdy choval agresivně. Na druhou stanu nemá žádné sociální ani hygienické návyky a potřeboval by umístit do nějakého zařízení a ne žít na ulici. V azylových domech ale nedokáže dodržet nastavená pravidla, například v otázce pití alkoholu,“ nastínila Lendelová a doplnila, že muži se snažil pomoci také kaplan z římskokatolické farnosti v Lovosicích Ladislav Nádvorník.

Ona sama problémového muže bez domova doprovázela několikrát k lékaři. To když měl na těle viditelné poranění. Při cestě do ordinace jí však třikrát utekl.

Podle informací Deníku pobýval muž předtím v Litvínově, poté v azylovém domě v Mostě a následně v chráněném bydlení v Třebenicích.