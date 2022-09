Cestu do školy s dětmi projděte, apeluje policie. Září je dle statistik kritické

U přechodu je každé ráno a odpoledne už sedmý školní rok. Přímo před zdejší školou je křižovatka se dvěma přechody. „Před školou je nepřehledná situace skoro pořád a zvlášť ráno, když rodiče vozí děti. Přechodářka je pro nás velmi důležitá a jsme za ni rádi,“ vysvětluje ředitelka "základky" Alena Hradílková.

Zájem škol je velký

Pět asistentů prevence kriminality, jak se oficiálně funkce jmenuje, platí hradecká městská policie.

„Uvítali bychom ještě tři, čtyři přechodáře, abychom obsadili co nejvíc přechodů. Zatím to stíháme pokrýt vlastními silami a určitě žádný rizikový přechod nezůstal bez dohledu, ale zájem ze strany škol je obrovský,“ přibližuje mluvčí strážníků Eva Kněžourová.

Nové zájemce případně proškolí a vybaví. „Projdou naším školením a pak jsou s nováčky první dny před školami naši strážníci. Jsou placení na dohodu o provedení práce tři hodiny denně. O tom, kdy to má být, rozhoduje ředitel školy podle svého uvážení,“ dodává praktické informace Kněžourová.

Překračování rychlosti je český standard, tvrdí šéf krajských dopraváků Dušek

Věra Bekrová zůstává ve škole celý den. Přes vyučování dohlíží třeba na to, aby se do ní nedostal nikdo nepovolaný. Práce se školáky ji baví. „Dětem pomáhám v šatnách, protože třeba prvňáčci si neumí zavázat boty, zapnout bundu,“ popisuje. Odpoledne pak opět hlídá u přechodu. „Někteří řidiči jezdí bezohledně, třeba dodávky, co rozváží balíčky, nebo taxikáři. S rodiči problém není,“ říká žena a přidává vzkaz pro neukázněné řidiče: „Měli by dát nohu z plynu a vzpomenout si, že sami mají také děti. V cizině to tak není, tam každý řidič u školy automaticky zpomalí.“

Svoji práci má ráda. „Největší odměna je, když k vám přijde dítě a řekne vám, že děkuje, že ho nepřejede auto. To mě hrozně nabíjí. I kytičku mi někdy přinesou,“ usmívá se a přitom bedlivě sleduje dění kolem školy. Ředitelka má na "svoji" přechodářku jen slova chvály. „Mohla by tady být až v 7:40, ale jezdí už na sedmou. Je to prostě nadšenec, srdcařka. Zasloužila by si v novinách celou vlastní stránku,“ dodává ředitelka Základní školy Jiráskovo náměstí Alena Hradílková.