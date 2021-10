"Zdá se, jako by byli někteří lidé bezohlednější. Nerespektují zákazy a nechávají po sobě nepořádek," říká starosta Libošovic Vít Svoboda.

Přestože Libošovice mají méně než 600 stálých obyvatel, rozlohou patří k těm větším obcím na Jičínsku. Pod Libošovice spadá bezmála 20 kilometrů čtverečních katastrálního území, které se rozkládá na sever od Sobotky. Malebná lokalita působí jako samotné srdce Českého ráje a právě kvůli příjemnému prostředí a blízkosti mnoha kulturních i přírodních památek patří k vyhledávaným cílům turistů. Přeplněné kapacity ale značí už příjezd do obce.

"Největší problém tady máme s parkováním. Už několik let se to snažíme vyřešit, zatím se nám to ale příliš nedaří," vysvětluje Svoboda.

Libošovice se sdružují s dalšími třinácti obcemi z Jičínska, Libereckého i Středočeského kraje v takzvaném mikroregionu Český ráj. Společně se úřady i správa Českého ráje snaží nepříznivou situaci s parkováním poblíž památek a rezervací řešit. Katastrofální situace je například přímo pod Hradem Kost, kde se ve špičce turistické sezóny nedá pomalu ani projet, natož zaparkovat.

Zóna zákazu stání

"Došlo to až tak daleko, že jsme byli nuceni dojednat s odborem dopravy a s policií, že se tam v loňském roce zavedla zóna zákazu stání od hotelu až dozadu k hájence. Bohužel tam lidi stejně stojí. Lidi si dneska ze zákazů nic nedělají," říká starosta Libošovic. Po dohodě se soboteckými policisty jezdí hlídky čas od času pod hrad Kost kontrolovat dodržování zákazů stání. Oddělení nicméně nemá dostatečné kapacity na to, aby lokalitu hlídali neustále. Většina prohřešků tedy zůstává nepotrestána.

Se zátěží se v sezóně potýkají také místní. Aby se turisté vyhnuli placenému parkování pod hradem nebo v Sobotce, nechávají svá vozidla v přilehlých vesničkách. Například ve Vesci, který je navíc celý památkově chráněný, pak mají místní problém vyjet z vlastních zahrad.

"Ve Vesci je omezený počet míst na parkování u hasičárny, před staveními jsou ale travnaté plochy, které využívají místní. Dokonce si tam z vlastní iniciativy dali cedulky, aby jim tam nikdo neparkoval. Někteří turisti to ale nedodržují, ani se nezeptají a ještě drze odseknou, když je na zákaz někdo upozorní. Přitom by stačilo se zeptat. Bohužel ale nemáme žádný větší prostor, kde by se dalo udělat centrální parkoviště," říká Svoboda.

Bezohlednost a odpadky

S nárůstem tuzemské turistiky v důsledku uzavření hranic se podle Víta Svobody do české přírody dostali i tací, kteří byli zvyklí na cestování do zahraničí. "Nevím, jestli si v cizině mohou dovolit všechno. Tady se ale někteří chovají opravdu bezohledně," říká.

Kromě neukázněného parkování je velkým problémem také záplava odpadků. Prázdné obaly, PET lahve nebo plechovky od piva nacházejí místní nejen v příkopech, ale také napíchané na větvích stromů. "I tady jsme dělali akce typu Uklidíme Česko. Za chvíli jsou tam ale odpadky zase. A jakou zprávu to vysílá? Že si mohou dělat co chtějí a někdo jiný to za ně uklidí?" říká Svoboda.

Situace letos zašla až tak daleko, že se Sdružení Českého ráje rozhodlo uspořádat kampaň proti takzvaným "podpapírákům". Uzavření památek a restauračních zařízení totiž způsobilo také uzavření veřejných toalet.

"Například v Plakánku u studánky za rohem od hlavní cesty si z toho turisté udělali vyloženě veřejné WC. Přitom z té studánky potom lidé pijí," stěžuje si Svoboda na bezohlednost v navštěvované turistické lokalitě pod Kostí. Kampaň Výlet bez výkalů cílila právě na to, aby lidé nechávali svá oblíbená výletní místa neznečištěná. "Líbila se mi na ní hlavně mapka toalet v okolí. Myslím, že to mohlo pomoci hodně lidem. Ale odpadků jsem podél cesty i tak viděla hodně," říká turistka Aneta Záhorská, která využívá poslední slunečné podzimní dny k výletu do Českého ráje.