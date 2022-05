„Máme to zatím na zkoušku do konce školního roku. Inspirovali jsme se projektem Dohledová služba, se kterým jsme se seznámili u Asociace Bezpečná škola,“ uvedla v pondělí odpoledne ředitelka školy Barbora Schneiderová. Město za to zaplatí okolo 200 tisíc korun.

Problémy podle informací Deníku dělá skupina dvaceti dětí z nepřizpůsobivých rodin z bílinského sídliště, kde se základní škola nachází. Rodiče se školou nespolupracují. Situace se v poslední době vyhrotila až natolik, že děti mají slovně a velmi sprostě napadat učitele i mimo školu, například v MHD po cestě domů. „Některé děti dělají i takové problémy v hodině, že kolegové musí ve třídách mnohdy přerušit i výuku. Jsou i případy, kdy dochází k ničení majetku,“ nastínila ředitelka.

Ostraha se od začátku května pohybuje především po chodbách mezi třídami druhého stupně a také u toalet. Řešit případný incident musí stejně, jako pedagogové. Tedy situaci usměrnit, a pokud to nepomůže, obrátit se na policii. Po chodbách se pohybují dva muži a jedna žena. Jsou přítomni denně po celou dobu výuky druhého stupně. Bude to tak až do prázdnin. Pak škola situaci zhodnotí a od září se uvidí, jestli se tam ostraha vrátí.

Hrůzné příběhy

„Víme, co se tam děje. Učitelé nám o tom řekli na třídních schůzkách. Děti občas doma vyprávějí hrůzné věci. Některých žáků se prý i bojí,“ řekla Deníku jedna z maminek, jejíž děti do školy chodí.

Problémy s některými žáky, především z nepřizpůsobivých rodin, má škola již několik let. Několikrát se vedení škole ve spolupráci se zřizovatelem obrátilo s prosbou o pomoc při řešení dané situace na zákonodárce. Dokonce jim škola ve spolupráci s městem předložila seznam změn, které by významně pomohly situaci řešit.

Obávaní Noční vlci se chystali do Ostravy i letos. Úřady o ničem neví

Při nedávné návštěvě v Bílině na to poukazoval také bývalý předseda vlády Andrej Babiš. Přijel na toto téma besedoval s lidmi právě na bílinské sídliště. „Určitým opatřením by mohlo být například snížení trestní odpovědnosti dětí nebo zařazení pedagogických pracovníků mezi úřední osoby. Pak by mohli tito lidé snadněji v takovýchto případech bránit svá práva,“ řekl tehdy. Zavedení dohledové služby v prostorách školy je zatím jednou z možností, kterou škola využila.

„Věřím, že je to jeden z nástrojů, který ochrání děti a učitele. Zda to bude přínosem, to zhodnotíme na konci června,“ sdělila ředitelka školy Barbora Schneiderová. Ve shodě je se starostkou Bíliny Zuzanou Schwarz Bařtipánovou „Uvidíme, jaký to bude mít efekt. Zda to povede ke zvýšení pocitu bezpečí dětí a zaměstnanců školy,“ vyjádřila se čelní představitelka města už před časem, když se o zavedení těchto opatření jednalo.

Nadávky, osahávání

Na zhoršující se bezpečnostní situaci ve škole upozornili v lednu svým prohlášením zástupci žákovského parlamentu. „Už delší dobu pozorujeme, že zdejší prostředí je i přes všechnu snahu pro všechny vysilující, nepohodlné a způsobuje negativní náladu na škole. Denně jsme všichni svědky hlasitého řevu během přestávek i hodin, neustálých vulgárních slov a nadávek, nevyžádaného osahávání spolužaček. Úplně vymizel respekt ke spolužákům ze starších ročníků, mnohdy i k učitelům,“ napsali v prohlášení, které škola zveřejnila na svém oficiálním webu.

První dvě přežily, třetí neunikla. Násilník vraždil krátce po návratu z vězení

„Nejhorší situaci pozorujeme v sedmých ročnících, zejména z důvodu velkého počtu starších žáků, kteří již jednou či dvakrát ročník opakovali. Velice snažně všechny prosíme, aby se zamysleli nad tím, jak sami mohou přispět ke zlepšení situace na naší škole, nebo alespoň tuto situaci přestali přehlížet či sami zhoršovat,“ zmínili dále zástupci žákovského parlamentu ze ZŠ Za Chlumem v Bílině.

Situace se vyhrocuje postupně od roku 2019, kdy jedna žačka 6. třídy kvůli špatné známce vrazila pedagogovi v kabinetu facku. Starostka Bíliny poté napsala kvůli zhoršující se situaci otevřený dopis vládě a poslancům, v němž upozorňovala na potíže s nepřizpůsobivými rodinami i žáky a žádala o nějakou pomoc ze strany zákonodárců. Školu nedávno navštívil bývalý premiér Andrej Babiš, nic se ale zatím nezměnilo.