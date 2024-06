„Červený trail je více pro skokany. Výjimečným prvkem je U-rampa, kterou jsme přestavěli ze snowboardové na U-rampu pro horská kola. To je unikát. Chtěli jsme postavit něco, co v jiném bike parku není,“ uvedl Tomáš Kudrnáč, jednatel jičínské firmy Dirty Parks, která traily v Areálu Mladé Buky stavěla od loňského podzimu. Specializuje se na výstavbu trailů, pumptracků a bike parků. Projekt Bike Buky je společnou investicí Areálu Mladé Buky a firmy Dirty Parks. Celkové investiční náklady se pohybují okolo 5 milionů korun.

V sobotu 29. června odstartoval provoz nového trailového centra Bike Buky. | Video: Deník/Jan Braun

Dokončuje se ještě stavba další tratě. „Do poloviny července otevřeme enduro trail Zákopy psího vojska, který bude dlouhý půl kilometru a povede lesem,“ dodal manažer Areálu Mladé Buky Petr Maška.

Nezvyklé pojmenování tratí pro bajkery není náhodné. Provozovatelé se inspirovali divadelními hrami bývalého prezidenta a dramatika Václava Havla. „Jeho Hrádeček leží doslova za kopcem, pár set metrů od nástupního místa obou trailů. Máme ambiciózní plány, jak bike park rozvíjet, tímto to nekončí. Václav Havel napsal hodně her a my chceme postavit hodně trailů,“ naznačil Maška, že výstavba bude pokračovat v dalších letech.

Nadšení návštěvníci

První návštěvníci byli z trailového areálu Bike Buky nadšení. Lukáš Klouda projel modrý trail s pětiletým synem. „Jsme rádi, že takový areál vyrostl blízko Trutnova, v Krkonoších jich moc není. Do Mladých Buků budeme určitě jezdit, už jsme tady v zimě lyžovali. Trochu jsem se bál, jak to syn zvládne na vleku, ale bylo to v pohodě. Táhnu ho na laně, mám ho přivázaného za sebou. Bylo to bez problému,“ řekl Lukáš Klouda.

„Dlouho jsme zkoušeli, aby vlek fungoval dobře. Vyladili jsme ho, aby pohodlně vyvezl i pětiletého bajkera,“ vysvětlil manažer Areálu Mladé Buky Petr Maška. Pro nejmenší bajkery jsou k dispozici tažná lana. „Vlek zvládnou hobby cyklisté i děti. Rodiče můžou táhnout děti na laně. Je to jednoduchá cesta nahoru,“ potvrdil stavitel tratí Tomáš Kudrnáč.

Kateřina Žluvová přijela na otevření Bike Buky z Vrchlabí, také s pětiletým synem. „Už dva roky jezdí v bikerském kroužku, začalo ho to hodně bavit. V Mladých Bukách se nám líbí, areál je parádní, zájem je veliký. Červený trail je hodně těžký, ale i modrý má menší skoky a pěkné klopenky,“ hodnotila nové tratě.

„Líbí se nám to moc, i když trail je ještě takový syrový. Nicméně už jsme na otevření čekali a vítáme to, protože ve Špindlu bike park zavřeli a nejbližší místo, kde se dá takhle vyjet nahoru na laně, je tuším Rokytnice nad Jizerou,“ líčil při zastávce na fotopointu u nádherného výhledu na Krkonoše Petr Jarolímek ze Dvora Králové nad Labem. Na sedačce povozil i syna, kterému je teprve rok a tři čtvrtě. Byl tak zřejmě nejmladším účastníkem sobotního otevření.

Využili sjezdovky

„Dobrých důvodů pro vybudování Bike Buky existovalo hned několik. Především chceme doplnit stávající cyklistickou nabídku regionu a přiblížit půvaby technického ježdění i pro začínající a mírně pokročilé cyklisty. Zároveň jsme chtěli využít tu část sjezdovek, jejichž zimní úprava by byla do budoucna když ne nemožná, tak náročná a nákladná jistě. A konečně Bike Buky, společně s Bobovkou Buky a dětským parkem Hříčky Buky, dotváří svým charakterem a zaměřením ucelenou letní nabídku Areálu Mladé Buky,“ uvedl Petr Maška.

Nápadem na vybudování areálu Bike Buky se začali provozovatelé střediska zabývat v létě 2022. O rok později byl hotový projekt a v říjnu 2023 začala firma Dirty Parks stavět. Téměř všechny pozemky, po nichž traily vedou, patří Areálu Mladé Buky. Chybějících pár metrů získal do pronájmu.