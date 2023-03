„Máme samozřejmě pravidla, se kterými návštěvník koupí skipasu automaticky souhlasí, ale už nemáme páky, jak je vymáhat,“ konstatoval Vrzgula. S tím, že ve hře je kromě upozornění leda odebrání permanentky. Ovšem s tím by neukázněný lyžař či snowboardista musel dobrovolně souhlasit. Na druhou stranu ve skiareálu na Bílé podle provozovatele začalo už sedmdesát procent dospělých nosit na svahu helmy. „Je to jako na kole, člověk by měl za sebe zodpovídat. Pro děti i mládež do osmnácti by to mělo být bez diskuze povinné,“ nechal se slyšet.

Snowboardista na Bílé narazil do stromu a na místě zemřel. Neměl helmu

Z dostupných zpráv o čtvrteční smrti čtyřicetiletého snowboardisty vyplynulo, že helmu neměl. „Ale jindy ji používal, jenže tentokrát ji asi půjčil dítěti,“ podotkl anonymně zdroj seznámený s okolnostmi smutného případu. Když nešťastníka našli, nebylo mu pomoci, pád a náraz byl prý tak nešťastný, že by mu asi ani helma nepomohla. Horští záchranáři z Bílé to sice nijak nekomentovali, ale k apelu na veřejnost se přidávali: „Dolů se v těch místech jezdí skutečně dosti rychle, asi až sedmdesátikilometrovou rychlostí. Helma ani páteřní chrániče přitom neznamenají, že nikdo na svahu není nesmrtelný. Potřebná je opatrnost a tolerance k ostatním návštěvníkům. Vždy se musí brát zřetel, že někdo jiný může vybočit ze stopy.“

Horská služba zaznamenává na Bílé jak začátečníky „sjíždějící jako blázni“, tak i freestylové lyžaře či snowboardisty, jimž „helmy nesedí do outfitu“. Také členové horské služby mohou maximálně upozornit na ochranné pomůcky, vymlouvat amatérům červený svah. A v případě úrazů pak už musejí řešit jejich následky. U lyžařů to byly nejčastěji poraněné nohy, u snowboardistů naopak ruce.

„Určitě na místě vznikne pomníček s křížkem. Je to přitom kousíček od místa, kde přišel po pádu na terénní nerovnosti o život jiný jezdec na snowboardu,“ reagoval na čtvrteční tragédii Tomáš Kubačák, starosta z Bílé. I on hovořil o hrstce neukázněných na svazích a vzpomenul, že jednotlivci pod vlivem alkoholu nejsou výjimkou.

„Neštěstí se stalo na severním kopci, kde sluníčko svítí až odpoledne. V noci předtím namrzne, svah je ledový a strašně rychlý,“ podotýkal starosta. Z jeho poznatků vyplynulo, že helmu mají všechny děti a až devadesát procent dospělých. Rozhodně doporučil i „páteřáky“ stejně jako ohleduplnost a důraz na bezpečnost.

Lyžař z české výpravy zahynul v italských Dolomitech. Tělo našli záchranáři

Bílá je ostatně lokalitou, kde frýdeckomístecká pořádková jednotka Policie ČR nasadila své lyžařské hlídky. „Tito kolegové plní úkoly v horských oblastech především preventivně a dohlíží například na ohleduplnost lyžařů a snowboardistů při pohybu na sjezdových či běžkařských tratích,“ vysvětlila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Lyžařské hlídky – tvořené zkušenými policisty se specializací jako zdravotníci – jak doplnila, asistují Horské službě ČR u poskytování první pomoci poraněným a v hůře přístupných oblastech kontrolují chaty a chalupy.

Povinnost nošení lyžařské přilby. Jak je to v Česku a jinde v Evropě



Česko: Povinnost není definována zákonem. Už řadu let se ale po zavedení povinnosti volá.

Slovensko: Přilbu musí nosit děti do 15 let věku

Polsko: Přilbu musí nosit mladiství do 16 let věku

Rakousko: Nejednotné podmínky. Přilby musí nosit děti do 15 let věku, s výjimkou Tyrolska a Vorarlberska

Itálie: Přilbu musí nosit osoby do 18 let věku. A to nejen při lyžování či snowboardingu, ale také při sáňkování

Německo: Nošení přilby je doporučené, ale není povinné

Chorvatsko a Slovinsko: Přilbu musí nosit děti do 15 let věku

Švýcarsko: Povinnost není dána zákonem

Francie: Povinnost není dána zákonem, některé skiareály se ale v tomto řídí vlastními předpisy



Pokuty za nedodržení povinnosti



Polsko: 20 až 5000 zlotých

Itálie: 30 až 200 eur

Slovensko: Pokuta ne, ale provozovatel může takovou osobu vykázat ze sjezdovky

Rakousko: Bez pokut. Osobě mladší 15 let bez helmy je ale v některých případech zakázán vstup na lyžařský vlek