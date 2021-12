Na Vánoce bude v Jihomoravském kraji většinou zataženo. Místy zasněží pouze v noci na severu a východu kraje. Na jihozápadě, tedy především na Znojemsku, lze ve stejnou dobu očekávat mrznoucí déšť.

Hit letošních Vánoc? Mezi stromky frčí kavkazská jedle, vrací se i borovice

„Nejnižší noční teploty budou od minus čtyř stupňů k nule, aby následovalo postupné oteplení. Nejvyšší denní teploty pak dosáhnou na čtyři až sedm stupňů. Na jihu ale v některých místech očekáváme dokonce devět stupňů,“ vyčíslil brněnský meteorolog.

Očekává pouze mírný jižní a jihozápadní vítr o rychlosti dvou až šesti metrů za vteřinu. Při mrznoucím dešti se bude od jihozápadu v noci a přes den přechodně tvořit ledovka.

Sníh si užije v Jeseníkách

Navzdory předpovědím se ale na sníh těší například Veronika Bílková ze Slavkova u Brna na Vyškovsku. Užije si jej ale mimo své město. „Trávím svátky každoročně s rodinou v Jeseníkách na chatě, kde bílé Vánoce a svátky máme, takže děti si sníh užijí dostatečně,“ řekla.

Také v sobotu bude spíše zataženo až oblačno. Místy se zřejmě vrátí slabý déšť. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od mínus čtyř do jednoho stupně. „Denní pak dosáhnou od čtyř do osmi. Mírný vítr z jižního směru bude podobný jako na Štědrý den,“ doplnil Münster.

Kapři rychle mizí, navzdory vyšší ceně. Lidé by neměli s nákupem otálet

Oblačnost bude na jihu Moravy dlouhodobě přetrvávat. „V neděli srážky nečekáme, po svátcích budou častěji. Sněžení by se mohlo objevit až během následujícího týdne. Teplotně totiž až do pondělí bude převážně nad nulou, respektive do pěti stupňů. Následuje ochlazení,“ dodal Münster.

Brno mělo podle statistik sníh na Vánoce před pěti lety. V roce 2016 byly na Štědrý den čtyři centimetry sněhu. V roce 1981 bylo zaznamenáno vůbec nejvíce sněhu, když na Štědrý den zaznamenali meteorologové dvacet centimetrů a na Boží hod dokonce už pětatřicet centimetrů napadeného sněhu.