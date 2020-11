Liberecká zoologická zahrada se rozloučila se samcem bílého tygra Paridem. Podle mluvčí zahrady Barbory Tesařové se zoologové a veterináři rozhodli přistoupit k jeho euthanasii kvůli vleklým zdravotním problémům spojených s vysokým věkem. Bylo mu téměř šestnáct let. Nového samce už zahrada nepoptá.

Bílý tygr Paris v liberecké zoo | Foto: Zoo Liberec

Jak již avizovala dříve, chov bílých tygrů plánuje postupně ukončit. „Moderní zoologické zahrady by se měly zaměřovat na chov a záchranu ohrožených druhů, kterých ve volné přírodě ubývá. Bílí tygři mezi ně nepatří. Jedná se o uměle v populaci udržené jedince, kteří navíc v důsledku příbuzenského páření trpí řadou genetických vad,“ řekl ředitel David Nejedlo. V budoucnu by se zoo ráda zapojila do chovu ohrožených tygrů ussurijských, pro které plánuje vystavět výběh v nové části zahrady, v takzvaném Údolí ohrožené divočiny.