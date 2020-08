Nejmladší koupaliště je hitem! Půvabný Laškov vychvalují, takto vypadá

Nejmladší koupací biotop v Olomouckém kraji poutá přízeň rekreantů. Do Laškova, kam je to zhruba 20 km z Olomouce i Prostějova, se sjíždějí lidé nejen z blízkého okolí. Nejteplejší den roku bylo parkoviště plné do posledního místa už hodinu po otevření. Vedení obce, které koupaliště bez chemie a ryb otevřelo vloni, si odezvu lidí na letní novinku pochvaluje. Přes covid a počasí jako na houpačce počítá tržby, které již dosahují loňských čísel.

Koupací biotop v Laškově, srpen 2020 | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová